FSV-Stürmer Justin Schmidt (links) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Am Ende stand jedoch trotzdem eine bittere 1:3-Niederlage gegen den 1. FC RW Achim zu Buche. (Björn Hake)

Langwedel. Der stark abstiegsbedrohte 1. FC Rot-Weiß Achim hat durch einen 3:1 (2:1)-Auswärtssieg im Derby gegen den FSV Langwedel-Völkersen den Anschluss an das rettende Ufer der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gehalten. „Wenn wir an diese Leistung in den kommenden Wochen anknüpfen können, werden wir nicht absteigen“, jubelte RW-Coach Dogan Yalcin, dessen Team zu Beginn der Partie Glück hatte, dass FSV-Akteur Justin Schmidt lediglich die Latte traf (4.). „Da muss Justin ein bisschen cooler sein“, kritisierte Langwedels Coach Emrah Tavan. Nach rund einer Viertelstunde jubelten dann die Gäste, als Ibrahim Lailo den in der Mitte lauernden Torschützen Faruk Senci mustergülig bediente – 0:1 (14.). „In der Situation fehlte uns der Zugriff im Zentrum“, sagte Tavan genervt. Doch die Gastgeber kamen zurück und erzielten wie aus dem Nichts den Ausgleich, weil bei den Gästen die Abseitsfalle versagte und Torschütze Justin Schmidt alleinstehend vor Sinan Reiter eiskalt blieb (29.). In einer sehr kampfbetonten und hart geführten Partie blieb Rot-Weiß die leicht bessere Mannschaft und hätte in der 34. Minute in Führung gehen können, doch Lailo hatte Pech und traf per Dropkick nur den Querbalken.

Mit dem Pausenpfiff ging Achim aber wieder in Front, nachdem Lailo einen direkten Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze ins Netz schlenzte (44.). FSV-Torwart Moritz Nientkewitz machte dabei keine gute Figur, da der Ball relativ mittig einschlug, er jedoch frühzeitig auf dem Weg in die andere Ecke war und die Fingerspitzen dann nicht mehr ausreichten. „Ich mache Moritz da keinen Vorwurf. Er hat uns schon so oft gerettet“, betonte Tavan.

Nach dem Seitenwechsel war Langwedel zwar bemüht, fand aber offensiv gegen eine sehr kompakt stehende Achimer Mannschaft überhaupt keine Lösungen. „Wir haben sehr ungestüm nach vorne gespielt, hätten den Ball viel mehr laufen lassen müssen“, sagte Tavan. Die Entscheidung fiel in der 67. Minute, als Ahmet Kaldirici einen blitzsauberen Konter zum 3:1 verwertete. Auch eine Gelb-Rote Karte in Minute 72 gegen Ahmet Kaldirici wegen Zeitspiels half dem FSV nicht. Den einzigen Langwedeler Torschuss gab Schmidt in der 88. Minute ab. Yalcin: „Ich glaube, die Handschuhe von Sinan sind immer noch trocken. Ich muss meinem Team ein großes Lob aussprechen, das war eine bombastische Leistung. Wir haben Torchancen kreiert und Langwedel in Hälfte zwei keine einzige Großchance ermöglicht.“ Somit feierte Achim diesen wichtigen Derbysieg, hat aber durch den gleichzeitigen Sieg des SV Lilienthal-Falkenberg weiterhin drei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.