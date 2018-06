Zeigte sich im Halbfinale sicher vom Punkt: Etelsens Stefan Danylyszyn. (Hake)

Etelsen. Drei Jahre ist es her, dass die Alt-Herren-Mannschaft des TSV Etelsen in Barsinghausen um die Ü32-Niedersachsenmeisterschaft mitspielen durfte. Das wollen die Schlossparkkicker erneut schaffen, das ist der Traum. Und dem sind sie nun einen weiteren Schritt nähergekommen. Im Halbfinale der Bezirksmeisterschaft setzten sich die Etelser nach Elfmeterschießen mit 6:5 (0:0) gegen den TSV Sievern durch und stehen nun im Finale, das Etelsen am Sonnabend vor heimischer Kulisse (Anpfiff: 17 Uhr) austrägt.

Es war bereits das zweite Mal, dass die Etelser vom Punkt die besseren Nerven bewiesen: Im Viertelfinale wurde der FC Hambergen mit 6:4 bezwungen. „Gegen Sievern lief es eigentlich nicht so gut, denn wir haben zwei Elfer verschossen, Sievern halt drei“, schilderte Andre Koopmann, der selbst vom Punkt erfolgreich war. Nun wartet im Finale die SG Soltau und damit eine große Unbekannte. „In der Alt-Herren machen wir ja keine Gegner-Analyse, aber ich habe jetzt mal geschaut und ich kenne nicht einen einzigen Namen von Soltau“, betont Koopmann. Die Sieverner hätten dem Sportlichen Leiter der Schlossparkkicker jedoch davon berichtet, dass die SG ein sehr starkes Team zur Verfügung habe.

Lieber den schnellen Weg

Nichtsdestotrotz heißt das Ziel Barsinghausen. Und nur mit einem Sieg im Finale sind die Etelser sicher dabei, denn einzig der Bezirksmeister bekommt einen Startplatz. „Das hat aus dem Landkreis in den letzten Jahren keiner geschafft“, sagt Koopmann. Für den Verlierer wäre der Traum zwar nicht ausgeträumt, doch dem würde ein beschwerlicher Weg bevorstehen. Drei Qualifikationsrunden mit den anderen gescheiterten Kreismeistern sowie den Vizemeistern müssten überstanden werden, um doch noch in Barsinghausen teilnehmen zu können. Zwar gelang das Etelsen 2015, doch 2018 wird der schnelle Weg bevorzugt. „Diese drei Runden wollen wir uns ganz gerne ersparen. Und daheim Bezirksmeister zu werden, wäre nochmals etwas Besonderes.“