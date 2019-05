Als nordwestdeutscher Vizemeister tritt der TVB an. (Hake)

Erste Erfahrungen bei einer Deutschen Meisterschaft haben die U14-Volleyballer des TV Baden vor Kurzem bei den Titelkämpfen der U16 gesammelt. Jetzt steht für sie die nächste DM an. Und diesmal treten sie gegen gleichaltrige Sportler an. Der TVB nimmt an diesem Wochenende an den nationalen Titelkämpfen der besten U14-Mannschaften Deutschlands teil.

Für die DM haben die jungen Badener einen weiten Weg auf sich genommen. Das von Peter-Michael Sagajewski trainierte Team ist am Donnerstagmittag gen Süden gefahren. Genauer gesagt: Für das TVB-Team ging es nach Heidelberg. „Wir wollen schließlich in Ruhe dort ankommen“, sagte der Coach vor der Abfahrt. Zudem steht am Freitagabend noch eine abschließende Trainingseinheit auf dem Programm. Bereits für den Morgen hat Sagajewski eine Städte-Rallye durch Heidelberg für seine Schützlinge geplant. Diese soll auch zum Teambuilding beitragen. Denn ein guter Teamgeist sei wichtig, damit das gesteckte Ziel erreicht wird.

Sagajewski träumt ein wenig davon, dass es der TVB in Heidelberg unter die besten acht Mannschaften schafft. „Ich sage es ruhig ganz mutig. Es wäre schön, wenn wir es in unserer Vorrundengruppe auf Platz eins schaffen. Planen kann man so etwas aber natürlich nicht.“ In der Vorrunde trifft der nordwestdeutsche Vizemeister auf TSV Mühldorf, HTBU Hamburg und DJK Freigericht. Sagajewski: „Wenn die Jungs im Kopf frei sind, können sie sehr weit kommen.“