Bezirksliga Lüneburg 3: Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg und nun? Genau, die logische Konsequenz wäre nun eine Niederlage für den TSV Achim. Sicherlich möchte der Tabellenneunte der Bezirksliga das Gesetz der vergangenen Wochen am Sonntag durchbrechen. Und die Chancen, dass das gelingt, stehen gar nicht schlecht. Die Achimer treten beim besser postierten Tabellennachbar FSV Langwedel-Völkersen an, der sich aktuell aber nicht in seiner besten Verfassung befindet. Nach dem überraschenden 1:5 beim TV Sottrum gab es am Reformationstag nun nämlich die nächste überraschende Pleite: 1:2 gegen das Kellerkind 1.FC Rot-Weiß Achim. Trotz alledem geht die Mannschaft von FSV-Trainer Emrah Tavan als Favorit in die Begegnung, so verfügen die Langwedeler doch über eine höhere individuelle Klasse.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Langwedel