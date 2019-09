Bezirksliga Lüneburg 3: Die Heimserie des TSV Achim ist beeindruckend. Nunmehr sind es 14 Pflichtspiele, die der Bezirksliga-Aufsteiger auf der eigenen Sportanlage nicht mehr verloren hat. So liegt die bisher letzte Niederlage schon fast ein Jahr zurück: Es war die Zweitvertretung des FSV Langwedel-Völkersen, die am 30. September mit 4:2 in Achim gewonnen hat. Ein Geheimnis gibt es für nicht für die Serie. „Vielleicht ist es der große Platz, vielleicht spielen wir da befreiter als auswärts auf. Von meinen Jungs kann mir das auch keiner erklären“, sagt Achims Trainer Sven Zavelberg. Der nächste Gegner SV Ippensen ist allerdings schwer einzuschätzen. „Ganz ehrlich: Ich habe sie noch nie gesehen, mir aber Erkundigungen eingeholt und weiß, das sie eine eingespielte Truppe haben“, skizziert Zavelberg. Fehlen werden Reza Movafaghi und Abdulla Sahinoglu. Trotzdem hat Zavelberg mehr Möglichkeiten. Denn dem Trainer stehen wieder Patrick Bormann, Tim Melzer und Fabian Koch zur Verfügung. „Das macht unser Spiel sicherer.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Achim