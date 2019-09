Doppeltorschütze Daniel Wiechert. (Björn Hake)

Bassen. Der TSV Bassen hat am Sonntag durch eine überzeugende Leistung einen Sieg gefeiert. Das Team von Uwe Bischoff geriet gegen Aufsteiger TV Sottrum zwar früh mit 0:1 in Rückstand, drehte die Partie aber nach dem Seitenwechsel und feierte mit einem 5:1 (1:1) seinen höchsten Saisonerfolg, der den TSV in der Tabelle auf Rang vier katapultiert.

„Wir wollten den Sieg, um endlich mal vorn dabei zu sein und nicht nur im Mittelfeld rumzudümpeln“, strahlte Bischoff nach dem Dreier. TVS-Coach Daniel Mathies bescheinigte seiner Mannschaft eine gute bis sehr gute erste Hälfte. „In Durchgang eins hätten wir zwei drei Dinger vorlegen können oder auch müssen. Dies ist uns nicht gelungen. Weil wir nach dem Seitenwechsel plötzlich viele Fehler machten, haben wir das Spiel verloren.“ Gut los ging es für die Sottrumer, die in der 23. Minute heftig jubelten, als Matthias Michaelis nach einem Eckstoß frei zum Torschuss kam und das 0:1 erzielte. Chancen zum 0:2 oder gar 0:3 ließen in der Folge Andrej Edel und auch Michaelis aus. Besser machte es das Team von Bischoff, welches die erste Torgelegenheit zum 1:1 nutzte. Nach Foul an Noel Lohmann trat Johannes Diezel zum fälligen Strafstoß an und verwandelte ihn (35.). „Wir hatten uns in der Pause viel vorgenommen. Besonders hatte ich erwartet, dass meine Spieler energischer in die Zweikämpfe gehen“, verriet Bischoff.

Die Männer in den grün-Roten Trikots setzten die Worte des Trainers in Taten um. Bereits fünf Minuten nach Wiederbeginn war das Spiel gedreht, als Daniel Wiechert am zweiten Torpfosten lauerte und zum 2:1 traf. In der Schlussphase nutzte der eingewechselte Christian Czotscher seine Chance und traf zum 3:1 (82.). „Mit dem 3:1 war das Spiel entschieden“, befand Mathies, dessen Elf nun die Zügel schleifen ließ und zwei weitere Gegentore kassierte. Zunächst traf Jörn Kaib zum 4:1 (87.), den Schlusspunkt setzte Wiechert mit seinem zweiten Treffer (90.). „Anfangs hatte es Sottrum richtig gut gemacht und uns mit Kontern in Verlegenheit gebracht. Nach der Pause haben wir das Spiel kontrolliert. Meine Spieler machten es in dieser Phase auch richtig gut und wurden für die starke Leistung belohnt“, sagte Bischoff.