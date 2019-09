Patrick Bartsch stellte für Daverden die Weichen schnell auf Sieg. (Björn Hake)

Langwedel. Nach der schwachen Vorstellung beim TV Neerstedt ist der TSV Daverden wieder in der Spur. Im zweiten Spiel vor eigenem Anhang landete der von Ingo Ehlers trainierte Handball-Verbandsligist den zweiten Sieg. Nachdem in der Langwedeler Schulsporthalle bereits der TSV Bremervörde mit 34:30 besiegt worden war, gab es nun ein 34:22 (15:7) gegen den ATSV Habenhausen II. Mit 4:4 Zählern auf dem Konto hat der Aufsteiger sich auf Rang sechs verbessert.

Ehlers tat sich mit der Bewertung der Partie jedoch schwer. Mit dem Ergebnis sei er natürlich zufrieden, sagte der Trainer des TSV. Habenhausen habe sich aber schwach präsentiert. Gefährlich seien die Gäste nur über den Kreis gewesen. Bereits in der Anfangsviertelstunde hatte sich die Daverdener gegen die Oberliga-Reserve aus der Hansestadt einen vorentscheidenden Vorteil herausgespielt: Simon Bodenstab und Ole Fastenau sorgten zunächst für eine 2:0 in Führung. 17 Minuten waren absolviert, da betrug der Abstand zugunsten des TSV Daverden bereits sieben Toren. Patrick Bartsch hieß der Torschütze zum 9:2. Fünf seiner insgesamt neun Treffer erzielte der Linkshänder vor der Pause.

In der zweiten Hälfte setzte sich die Überlegenheit der Truppe von Ingo Ehlers fort. Beim 20:10 (40.) durch den fünffachen Torschützen Ole Fastenau war der Vorsprung der Grün-Weißen erstmals zweistellig. „In Neerstedt haben wir es spielerisch nicht so schlecht gemacht, wir haben aber unfassbar schwach abgeschlossen“, blickte Ehlers noch einmal auf das 24:32 zurück. Gegen Habenhausen seien seine Spieler nun nicht so fahrig mit den Chancen umgegangen, sagte der 46-Jährige. Für den letzten Treffer des TSV zeichnete Jesper von Salzen verantwortlich. Daverdens Kreisläufer traf zum 34:20 (57.). Am Ende hatten sich bei dem ungefährdeten Erfolg bis auf Constantin Pasenau aufseiten der Gastgeber alle Feldspieler in die Torschützenliste eingetragen. Für Habenhausen erzielte der ehemalige Sottrumer Felix Lückert sechs Tore.

Am kommenden Wochenende bekommt es der TSV Daverden mit einem unbekannten Gegner zu tun. Es geht zum MTV Eyendorf. Der mit 2:6 Zählern in die Saison gestartete Gegner aus dem Landkreis Harburg schaffte als Meister der Landesliga Lüneburg den Aufstieg in die Verbandsliga Nordsee.