Ole Fastenau und dem TSV Daverden dürfte der Klassenerhalt in der Verbandsliga wohl nicht mehr zu nehmen sein. (Björn Hake)

Ingo Ehlers, Trainer des TSV Daverden, hatte im Vorfeld der Partie gegen den OHV Aurich II die Gäste gelobt. Starke Außen, ein eingespielter Rückraum, man würde es mit einem Top-Team der Handball-Verbandsliga zu tun bekommen. Nach der Partie gegen die Ostfriesen schwärmte Ehlers dann nur noch von seiner Sieben. Diese hatte der Drittliga-Reserve beim 35:26 (14:12)-Sieg die Grenzen aufgezeigt. Das sei so nicht zu erwarten gewesen, freute sich Daverdens Coach über den Coup gegen den Tabellenfünften, der mit der Niederlage in der Langwedeler Schulsporthalle seine letzte Chance auf den Aufstieg verspielt haben dürfte. Derweil haben die Grün-Weißen letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. „Wahrscheinlich bleiben wir sogar drin, wenn wir alle Spiele verlieren“, erklärt Ehlers. Ein „Brustlöser“ sei der rundum gelungene Auftritt seiner Mannschaft nach dem einen oder anderen schwachen Auftritt in den vergangenen Wochen gewesen.

„Wir wollten aus der Nahwurfzone wenig zulassen, das haben die Jungs gut umgesetzt“, sagte Ingo Ehlers, für den die gute Deckungsarbeit der Grundstein zum Sieg war. Simon Bodenstab hatte den TSV bei seinem ersten Auftritt vor eigenem Anhang in diesem Jahr mit 1:0 in Führung geworfen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit lag der TSV Daverden nur einmal im Rückstand – beim 10:11 in Minute 25. Lennat Fettin, Ole Fastenau sowie Lajos Meisloh per Siebenmeter holten die Führung dann zurück (13:11/29.).

Elfers für Ehlers ein Phänomen

Nachdem Jannis Elfers im zweiten Abschnitt auf 19:15 gestellt hatten, spielten sich die Gastgeber fortan in einen Rausch. Beim 27:19 (52.) war die Begegnung zugunsten der Heimsieben gelaufen. Apropos Elfers: Der elfmal erfolgreiche Linkshänder sei für ihn ein Phänomen, sagte Ingo Ehlers. „Jannis kann aufgrund seines Referendariats in Celle quasi nicht trainieren, trotzdem ist er nun zum zweiten Mal in Folge unser bester Torschütze.“ Elfers habe einen guten Ablaufpunkt und würde bei Kontern dann von der guten Deckungsarbeit profitieren, erläutert der Trainer des TSV.