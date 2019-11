Die Möglichkeiten für die Fußballerinnen des TSV Bassen waren da. Am Ende mussten sie sich dem TSV Fischerhude-Quelkhorn knapp mit 0:1 geschlagen geben. (Björn Hake)

Die Fußballerinen des TSV Etelsen haben dicht vor ihrem ersten Punktgewinn in der Bezirksliga gestanden. Der Aufsteiger ließ aber zu viele Chancen ungenutzt und verlor das torreiche Spiel gegen den VfL Wingst mit 3:4. Das Kreisderby entschied der TSV Fischerhude-Quelkhorn dank des Treffers von Anna-Lena Thran beim TSV Bassen knapp mit 1:0 für sich.

TSV Etelsen – VfL Wingst 3:4 (3:3): Es bleibt dabei: Aufsteiger Etelsen wartet weiterhin auf seinen ersten Punkt. Gegen Wingst war das Team von Alexander Coels aber dicht davor, seine schwarze Serie von zehn Niederlagen in zehn Spielen zu unterbrechen. „Es fehlte nicht viel und wir hätten zumindest ein Unentschieden erreicht. Leider agierten meine Spielerinnen teilweise zu eigensinnig oder hatten Pech mit ihren Abschlüssen“, ärgerte sich der TSV-Coach über die Niederlage. Gegen den VfL hatte die Elf von Coels einen guten Start hingelegt. Schon nach vier Minuten schloss Verena Van-Veen einen Angriff mit dem Treffer zum 1:0 ab. Allerdings dauerte es nur fünf Minuten, da stand es nach einem Abwehrfehler und dem Tor durch Sabrina Steinberg 1:1. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Den Gastgeberinnen war nicht anzusehen, dass sie das Tabellenende zieren. Vielmehr ging das Team von Coels dank einer couragierten Spielweise zweimal in Führung. Verena Van-Veen schoss das 2:1 (21.) und Tabea Heinemann erhöhte auf 3:2 (34.). Zwischenzeitlich erzielte Annika Von-Thaden das 2:2 für den VfL (23.). Den 3:3-Pausenstand markierte Myriam Curras-Varela mit dem Halbzeitpfiff. Nach dem Seitenwechsel besaßen die Etelserinnen mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Genutzt hatte es der Elf aber nichts, denn sie schossen kein Tor mehr und weil Curras-Varela in der 72. Minute zum 4:3 für den VfL traf, wurde auch das zehnte Spiel in Folge verloren.

TSV Bassen – TSV Fischerhude-Quelkhorn 0:1 (0:1): Die Gäste stellten von Beginn an das bessere Team und erarbeiteten sich im ersten Durchgang viele gute Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte Anna-Lena Thran in der 38. Minute und traf zum 1:0. „Wir müssen zur Halbzeit deutlich führen. Leider ist uns kein zweiter Treffer gelungen, sodass wir bis zum Schluss um den Sieg zittern mussten“, sagte Fischerhudes Trainer Jörg Beese. Auch Bassens Pressesprecher Uwe Norden räumte ein, das Fischerhude die bessere Mannschaft stellte und letztlich den Platz als verdienter Sieger verließ. „Vom Start weg zeigte unser Gast, dass er willens ist, den Platz als Sieger zu verlassen. Unser Gegner machte viel Druck und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten“, sagte Norden. Während für Fischerhude Thran, Sophie Anouk Sanner und Johanna-Luisa Freese gute Chancen vor der Halbzeit nicht nutzten, hatte auf Bassener Seite Marnie Dierßen eine gute Torgelegenheit, bei der TSV-Keeperin Nina Brüning prächtig reagierte. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Bassenerinnen ihre Gäste besser in den Griff und hatten nach einer Stunde die Chance zum Ausgleich. Lena Wilkens scheiterte aber aus der Distanz an Brüning. Die beste Torgelegenheit des TSV Bassen ließ Wilkens zehn Minuten vor Schluss aus, als sie frei vor Brüning standd, den Ball an der blendend reagierenden Keeperin aber nicht vorbei bekam. „Für uns war es ein verdienter Arbeitssieg. Wenn wir aber Pech haben, geht die Partie Unentschieden aus“, wusste Beese, der nun hofft im abschließenden Spiel der Herbstserie gegen Etelsen den nächsten Dreier zu holen, um noch auf Rang fünf der Tabelle vorzurücken. In Bassen läuft es derzeit nicht so gut, denn das Team konnte in dieser Serie nicht einmal mit der gleichen Elf antreten. „Wir mussten auch gegen Fischerhude personell umbauen, was sich nicht positiv auf unser Spiel auswirken konnte“, erklärte Norden, dessen Elf einen Sieg bei der SpVgg Bison benötigt, um nicht auf einem Abstiegsrang zu überwintern.