Im Duell mit Etelsens Stürmer Timo Schöning musste sich Torwart Timo Haepp einmal geschlagen geben. (Björn Hake)

Etelsen. Emrullah Gülalan flach in die Arme von Timo Haepp, Christopher Petzold rechts unten vorbei und Simon Gloger rechts über den Kasten – Frustration im Lager des TSV Etelsen. Diese drei Fehlschüsse vom Punkt aus waren maßgeblich für das Ausscheiden im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals verantwortlich. Die SV Ahlerstedt/Ottendorf, höherklassiger Gegner am Donnerstag, ließen dem Etelser Schlussmann Cedric Dreyer nämlich keine Chance. Alle drei Schützen, Kapitän Timo von Holt, Süleyman-Can Yaman und Jannik Peters, schickten ihn in die falsche Ecke. Durch den 3:0-Sieg im Elfmeterschießen sicherte sich der favorisierte Landesligist auf dem Nebenplatz am Schlosspark mit einem Gesamtergebnis von 6:3 gerade so noch das Weiterkommen. Nach Ablauf der regulären Spielzeit hatte es 3:3 gestanden.

„Bitter. Ich hätte der Mannschaft etwas anderes als Belohnung gegönnt“, haderte Etelsens Trainer Nils Goerdel. Das Versagen im Elfmeterschießen konnte er sich dabei durchaus erklären. „Wahrscheinlich haben wir zu viel überlegt, es war dann Druck da. Die Mannschaft, die höher spielt, ist da meistens abgeklärter.“ Einen Vorwurf wollte er seinen Fußballern deshalb aber nicht machen, das wäre an diesem Tag auch nicht angebracht gewesen: Dafür war der Auftritt der Platzherren zu gut. „Wir haben den taktischen Plan perfekt umgesetzt“, lobte Goerdel, dessen Team eine erstaunliche Moral bewies.

Zwei Tore von Daniel Janssen

Vorangegangen ist vor allem Daniel Janssen. Der Verteidiger, der für den verletzten Kevin Bähr in die Mannschaft rückte, lieferte defensiv eine überragende Partie ab. Noch wertvoller waren aber seine Offensivqualitäten in der Schlussphase, dank dieser schafften es die Schlossparkkicker in das Elfmeterschießen. Zunächst drückte er in der 81. Minute die Kopfballvorlage von Bastian Reiners zum 2:3-Anschluss über die Linie, womit er wieder neue Hoffnung aufs Weiterkommen schürte. „Das hat uns nochmal Auftrieb gegeben“, meinte Goerdel. In der Nachspielzeit durfte der Trainer dann über ein weiteres Janssen-Tor jubeln: Nachdem er sich robust im Sechzehner des Gegners durchsetzte, köpfte der Etelser den Ball an Gätsetorwart Haepp vorbei.

Obwohl sich das Momentum somit auf der Seite der Gastgeber befand, blieb die Aufholjagd in einem niveauvollen Spiel aufgrund des verlorenen Elfmeterschießens dennoch unbelohnt. Im Nachhinein muss sich Etelsen auch an die eigene Nase greifen – die Entscheidung vom Punkt aus hätte es nämlich gar nicht geben müssen. Allerdings verteidigte der TSV bei allen drei Gegentoren schlecht. Nutznießer für die SVAO war dreimal Lennard Fock. Der Angreifer versenkte die Vorlagen von Martin Sattler (15.), Peters (52.) und dem eingewechselten Yaman (79.). „Im Zentrum waren wir zu spät dran“, kritisierte Goerdel. Zudem erwischte Etelsen keinen guten Start in den zweiten Spielabschnitt. „Da haben wir eine Viertelstunde gebraucht“, analysierte er. „Wir hatten zu viele Ballverluste.“

Mit dieser Aussage bezog er sich nicht nur auf die schwächere Phase, so war das grundsätzlich ein Punkt der ihn am Spiel seiner Mannschaft störte. Dahingehend fiel Christian Heusmann negativ ins Auge. Insgesamt lieferte der zentrale Mittelfeldspieler eine ordentliche Partie ab, gerade im zweiten Durchgang kam allerdings kaum noch eines seiner Zuspiele bei einem Mitspieler an. Lobend erwähnt werden muss Cedric Dreyer. Der Keeper der Schlossparkkicker vereitelte mit seinem aktiven Torwartspiel einige Großchancen der Gäste, zudem sorgten seine Abschläge auf dem Platz für gefährliche Momente.

Die meisten Aktionen hatte er dabei vor allem in der zweiten Halbzeit. Denn: „Speziell in der ersten Halbzeit waren wir besser“, sagte Goerdel. Dort hatte Timo Schöning nach Ecke von Nico Meyer zum 1:1-Ausgleich eingeköpft (17.). Trotzdem sah er noch Steigerungspotenzial. „Wir haben aus meiner Sicht nicht am Limit gespielt.“