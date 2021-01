Yannick Becker (li.) und Matthias Warnke bleiben Coaches der ersten Herren. (Björn Hake)

Wann oder ob in dieser Saison noch Fußballspiele auf Amateurebene stattfinden, steht derzeit in den Sternen. Einige Vereine nutzen die ungewollte Pause aber für Gespräche mit ihren Trainern. Das ist beim Fußball-Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn nicht anders. Diese Gespräche führten zu einem positiven Ende. Wie Fischerhudes Fußballchef Julian Kallhardt mitteilte, hat der Klub gleich mit einem Trainer-Quintett verlängert. Sowohl das Trainerduo der ersten Herren (Matthias Warnke und Yannick Becker) und Frauen (Bernd Burmeister und Jörg Evers) als auch der Coach der zweiten Herren, Reiner Seeger, bleiben dem Wümmeklub erhalten.

„Wir sind mit der Zusammenarbeit mit allen Trainern zufrieden. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Unabhängig vom weiteren Saisonverlauf werden wir in der gleichen Konstellation zusammenarbeiten. Wir wollen den erfolgreichen Weg weitergehen“, erklärt Kallhardt im Gespräch mit unserer Zeitung, warum er sich für eine Verlängerung mit dem Quintett entschieden hat. Für das Trainerduo Warnke/Becker war die Zusage reine Formsache. „Für beide Seiten war das eher eine obligatorische Frage“, sagt Matthias Warnke. Dem pflichtet Yannick Becker bei: „Wir freuen uns, dass es so gut zwischen dem TSV Fischerhude-Quelkhorn und uns passt und freuen uns darauf, dann schon in die vierte Saison zu gehen.“

Alle Fischerhuder Mannschaften seien so platziert, dass die Saisonziele noch erreicht werden können, betont Kallhardt. Die erste Herren liegt als Aufsteiger in der Bezirksliga auf einem guten sechsten Rang. Dieser würde zwar die Abstiegsrunde bedeuten, doch bis zum nächsthöheren Platz sind es nur zwei Punkte Unterschied. Die zweite Herren befindet sich in der Kreisliga – ebenfalls als Aufsteiger – auf dem neunten Tabellenplatz und hat damit alle Chancen auf den Klassenerhalt. Das Fischerhuder Frauenteam, das in der Bezirksliga an den Start geht, liefert sich mit dem TSV Bassen ein enges Duell um den Aufstieg. Alle bisher sechs gespielten Partien entschieden die Wümmekickerinnen für sich.