Der TSV Holtum (Geest) holt den ersten Punkt

Heike Wahlers hat mit Holtum ein Remis gegen Huchting geholt. (Björn Hake)

Holtum (Geest). Durch ein 7:7 gegen den TuS Huchting ist den Tischtennisspielerinnen des TSV Holtum (Geest) der erste Punktgewinn in der neuen Bezirksoberliga-Saison gelungen. Von Beginn an teilten sich beide Teams in schöner Regelmäßigkeit die Punkte. Dabei verpassten die Gastgeberinnen nur knapp einen idealen Auftakt: Während Heike Wahlers und Sabine Thies ihr Doppel klar in drei Sätzen gewannen, mussten sich Andrea Wahlers und Ulrike Berger hauchdünn in fünf Sätzen geschlagen geben.

Ebenfalls knapp mit 2:3 verlor Sabine Thies ihr erstes Einzel gegen Huchtings Nummer eins, Anke Bielefeld. Alle weiteren Einzel des Tages wurden anschließend früher entschieden. So steuerte Heike Wahlers ebenso zwei Punkgewinne bei, wie Ulrike Berger, die zwei Begegnungen in vier Sätzen gewinnen konnte. Auch Andrea Wahlers, die für Christiane Kuhnt in die Mannschaft aufgerückt war, hatte durch einen Dreisatzerfolg ihren Anteil am späteren Unentschieden. Sabine Thies sorgte im vorletzten Einzel des Tages durch ein glattes 3:0 für eine 7:6-Führung. Diese konnte Ulrike Berger jedoch nicht vergolden, sodass am Ende ein leistungsgerechtes 7:7 auf dem Spielberichtsbogen stand.