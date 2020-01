Das Hinspiel der Oberliga Nordsee hatte der TV Oyten II gegen den MTV Tostedt verloren. Nun steht das Rückspiel in Tostedt an (Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr). Man wolle die Partie beim in eigener Halle noch ungeschlagenen Tabellensiebten (11:1 Punkte) möglichst lange offen gestalten, sagt TVO-Trainer Jens Dove. Ein besonderes Augenmerk werde man auf Justine Daniel legen. Neunmal war die flinke Rechtshänderin des MTV im Hinspiel erfolgreich. Aufseiten der Drittliga-Reserve fehlte damals Málin Ankersen. Oytens derzeit zweitbeste Torschützin wird nun ebenso dabei sein wie Theresa Beet. Die A-Jugend-Keeperin hat nach ihrer Bänderverletzung wieder das Training aufgenommen. In der Tabelle liegen zwei Plätze und ein Punkt zwischen den beiden Kontrahenten – somit kommt es im Landkreis Harburg zu einem Mittelfeldduell.