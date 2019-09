Heeslingen. Der TV Oyten ist seit Sonntag das Schlusslicht in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3. Die Mannschaft von Axel Sammrey hatte beim Tabellenzweiten Heeslinger SC II unter dem Strich keine Chance und verlor trotz couragierter Leistung mit 1:3 (0:0).

Besonders vor der Halbzeitpause sah Sammrey eine starke Oytener Mannschaft. „Wir haben Heeslingen in dieser Phase des Spieles gut Paroli geboten und uns das Unentschieden zur Pause auch verdient“, freute sich der Oytener Coach beim Gang in die Kabine. Auch mit der Leistung seiner jungen Elf nach dem Seitenwechsel war er nicht unzufrieden. „Es gab nach dem 0:1 und auch nach dem 0:2 keinen Bruch in unserem Spiel. Alle haben an einem Strang gezogen und sich durch das große Bemühen den 1:2-Anschlusstreffer auch verdient“, berichtete Sammrey.

Mit 1:0 in Führung ging der HSC durch ein Kopfballtor von Bennet Lahde (52.) nach einen Eckball. Diesen hatten die Gäste aus Oyten nicht gut verteidigt. Enis Busch erhöhte mit einem Distanzschuss fünf Minuten später auf 2:0. Die Oytener versuchten nun alles, um das Spiel doch noch in den Griff zu bekommen. Amadinho Kone schaffte es dann auch, nach einem Alleingang den 1:2-Anschlusstreffer zu erzielen. Bevor Keno Enghard für Heeslingen auf 3:1 erhöhte (85.), besaßen Oytens Anton Strodthoff und Kone die Chancen zum möglichen 2:2. Allerdings ließen sie ihre Möglichkeiten aus.