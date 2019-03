Bundesliga männliche Jugend A: Für den TV Oyten steht an diesem Wochenende das drittletzte Heimspiel in der aktuellen Serie auf dem Programm. Nachdem in der Vorwoche mit der SG Flensburg-Handewitt der Spitzenreiter in der Pestalozzihalle zu Gast gewesen ist, kommt nun das Team in den Nordkreis, das am anderen Ende des Klassements steht. Der Nachwuchs des Drittligisten HC Empor Rostock kommt in den Landkreis Verden.

Das Tabellenschlusslicht aus Mecklenburg-Vorpommer zählt definitiv zu den schlagbaren Teams im Oberhaus. Im Hinspiel fehlten Max Borchert und Kilian Tiller im Aufgebot des TVO. Ohne die beiden Linkshänder verbuchte die Mannschaft von Trainer Thomas Cordes an der Ostsee einen 26:23-Sieg. Beim zweiten Aufeinandertreffen werden Borchert und Tiller ebenso dabei sein, wie der damals neunmal erfolgreiche Chris Ole Brandt. Dafür muss Robin Hencken weiterhin mit einer Bänderverletzung passen. Man dürfe die Rostocker nicht unterschätzen, warnt Thomas Cordes. Physisch sei der Gegner stark. „Die gehen in der Abwehr kräftig rauf“, betont der Coach. Auswärts ist der HC in dieser Saison jedoch noch ohne Punkte. Die Siege gegen den HSV Hamburg und den LHC Cottbus wurden in der heimischen Fiete-Reder-Halle eingefahren.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Oyten