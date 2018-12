Jonas Stelling markierte für Sottrum den Ausgleich zum 11:11. (Björn Hake)

Die Niederlage sei zu hoch ausgefallen, meinte Andreas Pott, nach dem 24:32 (13:15) des von ihm trainierten TV Sottrum in der Handball-Landesliga der Männer gegen die Gäste vom VfL Fredenbeck III. Wer zwischen dem Tabellenletzten und dem amtierenden Meister eine einseitige Partie erwartet hatte, der rieb sich zunächst tatsächlich verwundert die Augen. Denn die Gastgeber setzten den erfahrenen Fredenbeckern ordentlich zu. Auch ein 5:11-Rückstand warf die Sottrumer nicht aus der Bahn. Vielmehr kämpfte sich die Pott-Sieben im weiteren Verlauf der Partie wieder heran. Mehr noch: Beim 11:11 durch Jonas Stelling war der Ausgleich geschafft. Das 12:11 durch Malte Skusa sollte dann allerdings die einzige Führung der Heimmannschaft bleiben.

In seinem Resümee hatte Andreas Pott zwei Knackpunkte für die zehnte Niederlage im zehnten Spiel ausgemacht. Zunächst sei seine Mannschaft kurz vor der Pause durch eine Rote Karte gegen Julian Kulgart aus dem Tritt gekommen. Der von Pott zum Feldspieler umgeschulte etatmäßige Keeper hatte einem Fredenbecker Angreifer zu heftig in den Wurfarm gegriffen. Rückschlag Nummer zwei folgte unmittelbar vor dem Gang in die Pause. Nachdem der TVS zu früh abgeschlossen hatte, traf VfL-Akteur Benjamin Hagen eine Sekunde vor der Sirene zum 15:13. Er wäre lieber mit einem Tor Rückstand in die Kabine gegangen, sagte Andreas Pott. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel dann im Schlussviertel der Begegnung.