Lisa Goldschmidt zieht es nach der Saison in ihre Heimat Rostock. (xxx)

Irgendwann ist es in jeder Mannschaft so weit. Irgendwann muss ein Umbruch vollzogen werden. Bei den Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten wird dies nach der laufenden Saison der Fall sein. Lisa Bormann-Rajes wird die „Vampires“ ein zweites Mal in Richtung HSG Blomberg-Lippe verlassen (wir berichteten). Sie ist aber nicht die einzige Leistungsträgerin, die sich vom TVO verabschiedet: Lisa Goldschmidt und Jana Kokot ziehen im Sommer gemeinsam in die Heimatstadt von Goldschmidt – nach Rostock.

Der Schritt der beiden Handballerinnen, die seit mehreren Jahren ein Paar sind, ist kein Schnellschuss. „Die Entscheidung ist eigentlich schon vor ein, zwei Jahren gefallen“, sagte Kokot im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Wunsch, nach Rostock zu ziehen, hatte Lisa Goldschmidt, die beim TV Oyten zu den Säulen in der Abwehr zählt und im Angriff am Kreis spielt: „Denn das Heimweh nach der Ostsee ist schon da. Zudem lebt meine ganze Familie in Rostock. Für mich stand zudem von Anfang an fest, dass ich nicht für ewig nach Oyten komme.“ Vor drei Jahren schloss sie sich dem Drittligisten an. Der Hauptgrund, die Zelte in ihrer Heimat für eine gewisse Zeit abzubrechen, sei Jana Kokot gewesen. Doch nach der laufenden Saison komme für die beiden der passende Zeitpunkt, den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern einzuschlagen. „Zumal sich auch jobmäßig etwas für Jana in Rostock ergeben hat“, erzählte Lisa Goldschmidt.

Dass der Umbruch bevorsteht, kommt für Coach Marc Winter alles andere als überraschend. Ihm und seinem Trainerkollegen Lars Müller-Dormann war schon seit längerer Zeit klar, dass sie in Sachen Kaderplanung einiges zu tun haben. Sorgen müsse sich aber nicht gemacht werden. „Es wird viel passieren“, sagte Winter auf Nachfrage. Der Coach arbeitet momentan intensiv daran, das Grundgerüst für die kommende Saison zusammenzustellen. Anna-Lena Meyer hatte bereits in der vergangenen Woche für die neue Saison zugesagt (wir berichteten). „Nun hat auch Jasmin Johannesmann, von der wir sehr viel halten, für zwei Jahre ihre Zusage gegeben“, sagte Marc Winter über die 20-jährige Kreisläuferin. Der Umbruch soll zudem bereits während der laufenden Saison Einzug erhalten. „Wir wollen schon jetzt vermehrt auf die jüngeren Spielerinnen setzen“, erklärte Winter.

Jana Kokot wird Oyten ebenfalls verlassen. (Björn Hake)

In welcher Liga der TV Oyten in der Saison 2020/2021 antritt, ist derzeit noch offen. Denn das Team steckt mitten im Abstiegskampf. Kokot und Goldschmidt versprachen, dass sie in den letzten neun Saisonspielen alles geben werden, dass der Gang in die Oberliga noch vermieden wird. „Unsere Situation ist eine schwierige“, sagte Kokot. „Aber die Stimmung ist super, die beiden Trainer top und der Trend in unseren Leistungen stimmt auch. Zuletzt haben wir in Wattenbek 45 Minuten gut mitgehalten, leider fehlte uns dann auch ein wenig die Cleverness.“ Mit 28:33 verlor der TVO die Partie.

Da die HG OKT zudem gegen Jörl gewonnen hat, ist die Lage im Keller für Oyten noch einmal angespannter geworden. Der Abstand zu Rang zehn, der unter Umständen noch zum Klassenerhalt reichen könnte, beträgt nun drei Punkte. „Aber der TV Oyten gehört in die 3. Liga. Leider können wir unsere Leistungen in dieser Saison nicht immer abrufen. Aber noch haben wir genügend Spiele. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen können“, sagte Kokot. Müsste der TVO die Liga dann doch nach unten verlassen, ist sich die Leistungsträgerin sicher, dass der Klub diesen Rückschlag verkraften könne. „Phasen des Umbruchs hat es in Oyten immer wieder gegeben. Das habe ich ja selbst erlebt, als es einst von der 2. Bundesliga in die 3. Liga ging. Aber damals hat es auch geklappt. Und Potenzial ist in dieser Mannschaft auf jeden Fall vorhanden“, sagte Kokot, die sich für ihre letzten Monate beim TV Oyten noch eine weitere Aufgabe vorgenommen hat. Sie wolle intensiv dabei helfen, dass die jüngeren Spielerinnen noch besser integriert werden.

Einen gelungenen Abschied aus Oyten wünscht sich auch Lisa Goldschmidt: „Allein schon deshalb, weil Jana so viel für den Verein getan hat.“ Bevor es im Sommer nach Rostock geht, steht für Jana Kokot und Lisa Goldschmidt aber noch ein großes und für sie persönlich sehr wichtiges Ereignis an: Die beiden heiraten im Juni.