Axel Sammrey freute sich über den unverhofften Einsatz von Marius Winkelmann. Mit dem 2:2 war der Coach aber nicht gänzlich zufrieden. (Hake)

Freitag um 20.30 Uhr hat Coach Axel Sammrey eine Nachricht erhalten. In dieser stand, dass Marius Winkelmann wider Erwarten für den TV Oyten gegen Branchenprimus FC Hambergen zur Verfügung stehe. Ein Glücksfall für den Fußball-Bezirksligisten aus Oyten. Wie groß dieses Glück sein sollte, wurde am nächsten Tag deutlich. Marius Winkelmann war es, der die beiden Oytener Treffer beim 2:2 (2:1) schoss.

„Er ist schon wieder auf dem Weg zur Arbeit“, berichtete Sammrey. „Eine tolle Einstellung. Er hat einfach Lust auf Fußball. Und man hat gesehen, dass er nicht ganz unwichtig für unser Spiel ist.“ Der Trainer schmunzelte dabei leicht, doch als er über das gesamte Spiel sprach, fing er an zu hadern. „2:2 gegen den Spitzenreiter. Das hört sich etwas blöd an, aber eigentlich bin ich damit unzufrieden.“ Der Grund ist, dass die Gäste zwar spielbestimmend waren, der TVO aber die besseren Chancen verbuchte. Die erste wurde noch direkt genutzt. Winkelmann traf sehenswert per Volley nach Flanke von Pascal Döpke zum 1:0 (5.). Dann fing der Wucher bereits an: Daniel Aritim rutschte einschussbereit fünf Meter vor dem Kasten aus (10.). Es folgte zunächst das 2:0 durch Winkelmann, der diesmal aus dem Rückraum per Volley erfolgreich war (17.). „Eine unglaubliche Wucht“ habe der Ball laut Sammrey gehabt. Es folgte eine überhastete Aktion von Döpke, der das 3:0 auf dem Fuß hatte. „Dann kam es, wie es kommen musste.“ Hambergen verkürzte in Minute 38 und glich in Minute 56 aus.

Es folgten weitere TVO-Chancen sowie ein vermeintlicher Elfmeter. „Der Torwart rammt Pascal Döpke einfach weg“, betonte Sammrey. Es ertönte aber kein Pfiff.