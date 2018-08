Darf sich für das Spiel gegen Wunstorf Startelf-Hoffnungen machen: TBU-Zugang Eugen Uschpohl. (Björn Hake)

Wunstorf. Der Anreiz ist der alte, aber der Weg ist ein neuer, ein vermeintlich leichterer. Die Rede ist vom Fußball-Niedersachsenpokal. Erstmals ist der Pokal in zwei Wettbewerbsbäume unterteilt. Auf der einen Seite spielen die Drittligisten sowie die Regionalligisten, auf der anderen die Bezirkspokalsieger der Vorsaison und die Oberligisten. Am Ende der jeweiligen Wege stehen die Finals, und einzig die beiden Sieger sichern sich einen Startplatz für den DFB-Pokal.

Einen davon würde auch der Oberligist TB Uphusen nicht ausschlagen. „Es ist zwar jetzt der vermeintlich leichtere Weg, aber er ist dennoch schwierig und weit“, beschreibt Fabrizio Muzzicato die Reform. Den ersten Schritt können die Arenkampkicker am Sonnabend gehen, wenn sie beim Klassenkonkurrenten 1. FC Wunstorf antreten (Anpfiff: 16 Uhr). Der TBU-Coach freut sich schon auf das erste Pflichtspiel der neuen Saison. „Es ist ein K.o.-Spiel, das allein ist schon attraktiv. Für die Mannschaft ist der DFB-Pokal natürlich besonders attraktiv. Es wird ein 50:50-Spiel, denn wir treffen auf einen starken Gegner“, betont Muzzicato.

Personalproblematik

Doch ist der 1. FC Wunstorf derzeit wirklich ein starker Gegner? Der Tabellenvierte der Vorsaison klagte zuletzt über reichlich Personalprobleme und musste deshalb gar Testspiele absagen. Konnte doch angetreten werden, war es in der Regel nicht die Mannschaft, die der Coach hatte sehen wollen. „Die Vorbereitung ist alles andere als optimal verlaufen. Wenn wir gespielt haben, dann mit einigen Gast- und Jugendspielern. Wir hatten viele Verletzte und Urlauber“, hadert Wunstorfs Coach Jens Ullmann. Und am Sonnabend? „Es wird noch nicht die Elf auf dem Platz stehen, die ich mir vorstelle und die dann zwei, drei Wochen später auf dem Platz stehen wird.“

Doch die Personalproblematik ändert nichts an der Einstellung Ullmanns, was auch mit der Pokalreform zu tun hat: „Trotz der Vorbereitung ist es ein 50:50-Spiel, das bei uns zu Hause stattfindet und das wir gewinnen wollen. Zudem ist in dem Modus mit etwas Glück der DFB-Pokal möglich. Daher werden wir sicherlich nichts abschenken“, betont Ullmann. Nichtsdestotrotz warnt der FC-Coach vor dem Gegner. „Uphusen war in der Rückrunde schon kein Abstiegskandidat mehr. Und jetzt werden sie noch viel, viel stärker sein.“

Als viel, viel stärker bezeichnet Fabrizio Muzzicato seine Mannschaft zwar noch nicht, doch in den vergangenen zwei Wochen sah er einige Fortschritte. „Ich habe ein gutes Gefühl, auch bei den jungen neuen Spielern hätte ich keine Probleme, sie aufzustellen.“ Zwei von ihnen dürfen sich auch Startelf-Hoffnungen machen: Eugen Uschpol und Ricardo Marafona da Costa. Fehlen werden hingegen der angeschlagene Daniel Throl, der im Urlaub weilende Frithjof Rathjen und der privat verhinderte Leon Krämer. Im Kader stehen und spielberechtigt sein wird dagegen Uphusens neuester Neuer: Shamsu Mansaray. In puncto Personal liegt der Vorteil demnach beim TBU.Dennoch warnt Fabrizio Muzzicato, wie es sich für einen Trainer gehört, vor dem Gegner. „Wunstorf ist eine routinierte Truppe. Solche Spieler sind meistens am Tag X zur Stelle, egal ob ihnen noch etwas Fitness oder Spielpraxis fehlen.“ Und trotz der zuletzt positiven Eindrücke warnt der Coach seine Truppe auch vor sich selbst und greift dafür auf eine der klassischen Phrasen zurück: „Die Wahrheit liegt auf dem Platz.“