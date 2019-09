Die große Leidenschaft von Günter Kraus ist der Volleyballsport. Und mit dem TV Baden hat er einen Verein gefunden, wo er diese ausleben kann. (Björn Hake)

Der Bass wummert mächtig in der Lahofhalle. Dazu laufen die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden zu ihrem Testspiel gegen die SVG Lüneburg ein. Es ist alles angerichtet für einen schönen Volleyball-Abend. Was wohl nur die wenigsten Menschen in der Halle wissen: Während für die Spieler die Anstrengungen erst noch bevorstehen, ist ein Mann schon seit wesentlich längerer Zeit vor Ort: Günter Kraus. Er gehört zum Team hinter dem Team, damit es auch wirklich ein gelungener Abend wird. Günter Kraus ist beim TV Baden in vielen Bereichen im Einsatz. Er ist in der Volleyball-Sparte des kleinen Klubs ein echter Vielmacher.

Solche Menschen wie Günter Kraus benötigt jeder Verein, sonst kann er kaum existieren. Menschen, die viel Zeit opfern, damit andere Menschen ihren Sport betreiben können. Und genau solch ein Typ ist Günter Kraus. Dass er innerhalb des TV Baden viele Aufgaben übernommen hat, macht er vor allem aus einem Grund: Weil es ihm Spaß bereitet. Und auch weil der 69-Jährige Witwer ist, sei sein Engagement so groß. „Was bringt es mir denn, wenn ich zu Hause bin und trauer“, sagt er.

Zum TV Baden fand Günter Kraus im Jahr 2016. Damals fing er bei den Volleyballern mit den Schwarz-Weißen Vereinsfarben als Jugendtrainer an. „Seitdem habe ich mit meinen Mannschaften auch schon viele Erfolge gefeiert. Mit den Kindern zu arbeiten, macht enorm viel Spaß.“ In der neuen Saison will er mit den U14-Jungs am Ligabetrieb teilnehmen. „Dadurch bekommen die jungen Spieler noch einen Schub für die verschiedenen Meisterschaften“, weiß der Coach. Doch nicht nur im Nachwuchs ist er aktiv. Zu neuen Spielzeit hat er die Frauen des TV Baden übernommen, denen im Frühjahr der Aufstieg in die Landesliga glückte. „Auf diese Aufgabe freue ich mich besonders. Wir haben eine gute Mischung aus jung und alt im Team“, sagt er. Das allererste Ziel, dass er erreichen wolle, sei der Klassenerhalt. Danach möchte er schauen, wie weit es nach oben gehen kann.

Helfer abseits des Feldes

Doch da sind nicht nur die Trainertätigkeiten, die ihn zum Vielmacher werden lassen. Zudem kümmert sich Günter Kraus bei den Spieltagen der Badener Zweitliga-Mannschaft darum, dass am Tisch der Anschreiber alles wie gewünscht verläuft und erarbeitet mit den Kindern, die an den Spieltagen als Ballroller zum Einsatz kommen, damit auch hier alles problemlos über die Bühne geht.

Der Volleyball begleitet Günter Kraus indes schon lange – sehr lange sogar. Vor 40 Jahren hat er zu dem dynamischen Hallensport gefunden. Bevor er nach Baden kam, war der 69-Jährige schon für einige andere Verein aktiv. Angefangen habe alles beim TuS Wremen nördlich von Bremerhaven. Von 1997 bis 2000 war er als Trainer mit der VG Hagen/Stotel in der Regionalliga aktiv. Vor rund drei Jahren übernahm er dann die Frauen der VG Meyenburg/Schwanewede. Er führte das Team in die Landesliga und dort zum Klassenerhalt.

"Irgendwie ging es für mich immer weiter südlich – Richtung Großstadt", sagt Kraus schmunzelnd, weil er Bremen mit den Jahren immer näher gekommen war. Mit der VG erlebte Kraus, der in Osterholz-Scharmbeck wohnt, aber auch einen schlimmen Moment seiner Trainerlaufbahn. Nach der vergangenen Saison löste sich das Team auf. "Für mich war das schon wie ein Schlag aus heiterem Himmel, hatte ich doch so ein gutes Gefühl für die kommende Saison. Das sind eben die Schattenseiten des Erfolgs“, äußerte sich Kraus Ende Mai zu dem Rückzug. Auch heute mache ihn die Entwicklung in Schwanewede noch ein wenig traurig, weil so viel Herzblut in dem Team gesteckt habe. Andererseits wurde durch die Auflösung für Günter Kraus der Weg zu den TVB-Damen frei.

In Schwanewede stand auch seine Tochter Svenja Berwald immer mal wieder auf dem Feld. Kraus hat eben auch seine Kinder mit dem Virus „Volleyball“ angesteckt. Seine Tochter könne nun in Baden ebenfalls hin und wieder mal aushelfen, sagt er. Sein Sohn Gunnar Kraus kommt hingegen ganz nach dem Vater: Er ist ebenfalls Trainer und coacht die Frauen des VC Osnabrück. Das Team tritt in der neuen Saison erneut in der Regionalliga an.

Günter Kraus wird genau beobachten, was sein Sohn mit dem VCO erreicht. Für ihn steht die Arbeit beim TVB aber im Vordergrund. Doch nicht nur dort unterstützt Günter Kraus gerne andere Menschen. Er hilft auch Geflüchteten, um sich besser in Deutschland zurechtzufinden. „Anfangs habe ich Flüchtlinge quasi als Taxifahrer eingesammelt, um sie zum Deutschunterricht der Volkshochschule Osterholz-Scharmbeck zu bringen“, erzählt Kraus. Mittlerweile unterrichte er sogar selbst. Auch dieses Engagement zeigt: Günter Kraus ist ein echter Vielmacher.