Mit seiner Halbzeitansprache und auch seiner Leistung auf dem Platz drückte Bastian Reiners, Angreifer des TSV Etelsen (rechts), dem Topspiel seinen Stempel auf. (Björn Hake)

Etelsen. Genau wegen solcher Spiele strömen so viele Menschen regelmäßig zum Fußball. Das Bezirksliga-Topspiel zwischen dem TSV Etelsen und Liga-Primus FC Hambergen sorgte bei mehr als 400 Zuschauern für große Begeisterung – und hatte am Ende auch einen strahlenden Sieger. Es waren die gastgebenden Schlossparkkicker, die das Spektakel mit 5:3 (1:3) für sich entschieden. Ursächlich dafür war eine Aufholjagd in der zweiten Hälfte, an die zur Pause wohl die wenigsten dachten. Sicher werden die meisten nach dem Freistoßtor von Hambergens Finn-Niklas Klaus mit dem Halbzeitpfiff (45.) damit gerechnet haben, dass Etelsen sich davon nicht mehr erholt. Aber mitnichten: Die Fußballer vom TSV hielten trotzdem den Glauben an den Sieg aufrecht und ließen sich dadurch nicht aus der Bahn werfen.

Und die, die begannen mental mit der Begegnung abzuschließen, rüttelte Bastian Reiners wach. „Er hat in der Halbzeit das Wort gegriffen. Das war die Initialzündung, Basti hat die Mannschaft mitgenommen. Für mich gab es da nichts mehr hinzuzufügen“, berichtete Etelsens Trainer Gerd Buttgereit. Der Trainer nahm dann lediglich noch ein paar taktische Anpassungen vor, steigerte mit einer noch offensiveren Spielweise das Risiko. Das fruchtete – aber auch nur, weil jeder Einzelne der Gastgeber an seine Grenzen ging. „Ich bin platt und meine Teamkollegen auch. Das war eine Energieleistung, sowas schaffst du nur als Team“, meinte Reiners, der auch die Atmosphäre für einen Faktor hielt. „Das geht nur hier am Schlosspark. Das ist das geilste Stadion der Liga“, sagte Reiners mit einem breiten Grinsen. Schlussendlich ist es auch dem Selbstvertrauen zuzuschreiben, dass der TSV den 1:3-Rückstand mit einer außergewöhnlich starken zweiten Hälfte noch in einen 5:3-Sieg ummünzen konnte. „Wir haben uns gesagt: Wenn es jemand schafft, dann wir“, sagte der Angreifer.

Der Mann, der als Wortführer glänzte, ging auch auf dem Platz mit Leistung vorneweg. Reiners bekam Hambergen nie wirklich zu fassen und an insgesamt drei Toren hatte er auch seinen Anteil. Beim Ausgleich in der vierten Minute zwang er Hambergens Torwart Dirk Böttjer mit einem Kopfball zu einer Parade, die Timo Schöning abstaubte. In den zweiten 45 Minuten traf der TSV-Führungsspieler nach Flanke von Lasse Müffelmann per Flugkopfball zum wichtigen 3:3 (65.), zwang mit seiner Hereingabe Hambergens Steffen Kaluza zum Missgeschick zum 4:3 für Etelsen (81.). Die weiteren TSV-Tore erzielten Micha Langreder (53.) und Robert Littmann, der in der fünften Minute der Nachspielzeit einen herausragenden Konter und eine feine Vorarbeit von Jan-Luca Lange zum 5:3 veredelte. „Damit haben wir ein Ausrufezeichen in einem echten Spitzenspiel gesetzt. Das wollen wir mitnehmen“, jubelte Buttgereit. Reiners mahnte aber davor abzuheben: „Das war einfach geil heute. Aber wir dürfen uns nicht ausruhen: Hambergen steht immer noch vor uns. Wir haben noch nichts gewonnen und brauchen uns nicht abfeiern.“

Der Frust aufseiten der Gäste hielt sich auch in Grenzen. FCH-Coach Eric Schürhaus analysierte: „Wir machen weiter, bleiben hungrig. Wir hatten heute einfach viel Spielpech: Wir mussten früh wegen Verletzungen wechseln und früh All In gehen. Das war ein großes Problem und aus meiner Sicht auch spielentscheidend, weil wir so die Intensität nicht bis zum Ende gehen konnten. Dann habe ich auch den Ball vor der Flanke zum 3:3 im Aus gesehen. Insgesamt nehmen wir gerade aus der ersten Halbzeit hier viel Positives mit und auch einen wichtigen Erfahrungswert in Richtung Meisterschaft.“ Definitiv gehören zu einem solchen Spektakel immer zwei Mannschaften. Der FCH trug insbesondere durch eine starke Anfangsphase, in der Littmann unglücklich ins eigene Tor traf (2.) und Dennis Heineke ein Missverständnis zwischen Kevin Bähr und Cedric Dreyer zum 2:1 nutzte (13.), zu einem aufregenden Topspiel bei.