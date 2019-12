Michael Wilker und die TSV Achim Lions verloren zuletzt zwei Spiele. Jetzt warten zwei Partien vor eigenem Anhang auf das Team. (Björn Hake)

Dem mehr als gelungenen Saisonstart mit vier Siegen folgte am vergangenen Spieltag ein echter Dämpfer: Die Rollstuhlbasketballer TSV Achim Lions mussten in der Regionalliga Nord zwei Niederlagen einstecken. Nun wollen die Korbjäger mit eigenem Publikum im Rücken wieder in die Erfolgsspur finden und beweisen, warum sie einen Platz in der oberen Tabellenhälfte verdienen. Zu Gast sind am Sonntag am Uphuser Arenkamp der RSC Oldenburg und die Kieler Wheeler.

Der Plan, in der oberen Tabellenhälfte, ist in dieser Saison jedoch kein leichtes Unterfangen. Alle Konkurrenten hätten sich weiterentwickelt und verstärkt – dies wird auch an den bisherigen Ergebnissen der Achimer Rollis deutlich. So wurde vor wenigen Wochen der letztjährige verlustpunktfreie Meister aus Kiel geschlagen, kurz darauf setzte es eine knappe Niederlage gegen das Damen Team Germany, das vergangene Saison nicht ein einziges Spiel siegreich gestaltete. Spannung und Spiele auf Augenhöhe sind also angesagt in dieser Spielzeit. Die Lions wollen in ihrem zweiten Jahr in der dritthöchsten Spielklasse zeigen, dass sie mit den Spitzenteams mithalten können. Gelegenheit dazu haben sie jetzt in ihrer eigenen Halle.

Um 11 Uhr geht es am Sonntag gegen das befreundete Team des RSC Oldenburg. Der Klub ist als Aufsteiger in die Saison gegangen, hat aber personell deutlich an Qualität dazugewonnen. Die Huntestädter haben in dieser Spielzeit erst zwei Spiele absolviert, diese aber beide gewonnen. Die Achim Lions gehen fest davon aus, dass der erfahrene Trainer Harald Fürup eine Taktik überlegt hat, um die Gastgeber vor große Probleme zu stellen.

Nachdem mittags die beiden Gastmannschaften aufeinandertreffen, geht es für die Lions gegen 15 Uhr ins Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister aus Kiel. Dieser sinnt sicherlich auf Revanche für die Niederlage im ersten Spiel. In diesem Duell trat der Klub aus Schleswig-Holstein allerdings nicht in Bestbesetzung an. Die Achimer wollen hingegen alles daransetzen, den knappen Sieg zu wiederholen.