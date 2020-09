Mit viel Selbstvertrauen und einer nur wenig veränderten Mannschaft geht Peter-Michael Sagajewski die Spielzeit 2020/2021 an. (Björn Hake)

Baden. Das Selbstvertrauen hatte Peter-Michael Sagajewski zu keinem Zeitpunkt verloren. Zweifel an seiner Mannschaft – dem Volleyball-Oberligisten TV Baden II – ließ der Trainer ohnehin nie aufkommen. Obwohl sein Team in der vergangenen Saison lange Zeit nicht die erwünschten Resultate eingefahren hatte, war der Glaube des Coaches an die Leistungsstärke stets groß. Vor allem in der heimischen Lahofhalle war die Truppe zu Saisonbeginn alles anderes als erfolgreich: Die ersten vier Heimspiele gingen allesamt verloren. Sagajewski kündigte dennoch immer wieder an, dass die Zweitliga-Reserve noch viele Punkte holen würde. Und so kam es dann auch: Die fünf letzten Spiele vor dem Corona-bedingten Saisonabbruch gewann der TVB und schloss die Spielzeit noch auf einem guten vierten Rang ab.

Jetzt beginnt aber alles wieder bei null. Am Sonnabend startet der TV Baden II in die Saison 2020/2021 – und zwar mit zwei Heimspielen. Also eben genau mit der Disziplin, mit der sich das Team vor einem Jahr so schwertat. Über die Ereignisse der Vorsaison möchte Sagajewski nicht mehr viele Worte verlieren. Er ist ein Mann, der nach vorne schaut. Und dort soll der Weg für seine Mannschaft nach oben gehen – und das von Anfang an. „Den Druck, den wir in der letzten Saison lange Zeit hatten, wollen wir diesmal nicht bekommen“, kündigt Sagajewski an. Dass seine Mannschaft die Anlaufphase benötigte, sei unter anderem darin begründet gewesen, dass ein gelernter Libero gefehlt habe.

Diese Position soll in der neuen Saison Arshia Feizollahi bekleiden. Der talentierte Volleyballer ist laut Sagajewski Kaderspieler des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes und beim VfL Stade beheimatet. Mit einem Doppelspielrecht versehen, läuft er künftig auch für den TV Baden II in der Oberliga auf. Neu im Team ist zudem Lewin Probst. In der vergangenen Saison gehörte er noch zum Bundesligakader des TVB, zieht sich jetzt aber wieder in die Reserve zurück. Den umgekehrten Weg schlägt hingegen Balint Bencsik ein. Der vielseitig einsetzbare Spieler wurde in den Kader der ersten Mannschaft befördert. „Diesen Verlust gilt es zu kompensieren. Wir haben Balint aber nicht umsonst an die Erste abgegeben“, sagt Sagajewski. Aus der dritten Mannschaft wurde hingegen Marc Schmeyers hochgezogen.

Decker wieder „im Vollbrand“

Größere Veränderungen im Kader sind somit ausgeblieben. Weiter dabei ist auch David Weiß. Sagajewski hofft, dass dieser seine positive Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzt. „David hat sich in der letzten Saison durch starke Leistungen in die Starting-Six gespielt. Diesen Eindruck hat er in der Vorbereitung bestätigt“, lobt der Coach den Spieler. Und dann ist da noch Alexander Decker: Badens früherer Zweitligaspieler wolle sich nun wieder mehr auf den Sport konzentrieren, sagt Sagajewski: „Alex steht quasi wieder im Vollbrand. Er wird eine wesentlich Stütze des Teams sein.“

Mit einer nur wenig veränderten Mannschaft und dem gewohnt großen Selbstvertrauen startet der TV Baden II am Sonnabend in die Oberliga. Zwei Teams haben die Schwarz-Weißen zu Gast – SG Ofenerdiek/Ofen und die VSG Ammerland II. Ab 15 Uhr geht es zunächst gegen die SG. „Ofenerdiek ist zwar ein Aufsteiger, hat sich aber mit erfahrenen Spielern verstärkt. Ich denke, es wird eine Partie auf Augenhöhe“, sagt Sagajewski über den ersten Gegner des Tages. Anschließend geht es mit der VSG Ammerland II gegen einen Kontrahenten, den Badens Coach als leichten Favoriten ansieht.