Markierte per Schlenzer in Minute 88 den Siegtreffer für die Schlossparkkicker in Ahlerstedt: Maik Behrens (links). (Hake)

Ahlerstedt. Beinahe hätte sich der TSV Etelsen zumindest vorerst von den Abstiegsplätzen der Fußball-Landesliga Lüneburg verabschiedet. Doch nicht nur die Schlossparkkicker gewannen ihre Partie, auch der Konkurrent SV Teutonia Uelzen war siegreich (6:0 gegen SV Drochtersen/Assel II). Nun befindet sich der TSV punktgleich mit der Teutonia – aber mit dem schlechteren Torverhältnis – auf dem ersten Abstiegsrang. Doch Interimscoach Nils Goerdel tangiert das nicht sonderlich. "Die Tabelle ist mir erst mal egal, wichtiger sind die Punkte." Und die neuesten drei wurden durch eine Aufholjagd beim SV Ahlerstedt/Ottendorf eingesammelt. Aus einem 0:2 zur Pause machte die Goerdels-Elf noch ein 3:2.

Nach der ersten Hälfte sah alles danach aus, als würde die Vier-Siege-Serie der Gäste reißen. Als "zu passiv" beschrieb Goerdel das Auftreten seiner Mannen. "Wir hatten in unseren Offensivaktionen nicht die Überzeugung, die uns zuletzt ausgezeichnet hatte", schilderte der Coach. Und sie liefen nach einer knappen halben Stunde einem 0:2-Rückstand hinterher. Zunächst zeigte sich Ahlerstedts Thore Nissen mit dem 1:0 (25.) erfolgreich, vier Minuten später war es Matthias Meibohm. Meibohms Treffer ging laut Goerdel ein Torwartfehler von Daniel Büchau voraus.

Doch der TSV Etelsen von 2018 verfügt über eine "Wahnsinnsmoral". Wie ausgewechselt traten die Gäste dementsprechend in Hälfte zwei auf. Durch zwei direkt verwandelte Standards – Robert Littmann (70.) und Maximilian Jäger (76.) – stand es 2:2. Den Schlusspunkt setzte Maik Behrens per Schlenzer ins lange Eck zwei Minuten vor Schluss. "Das ist wirklich phänomenal mit der Rumpftruppe mit manchem Altherren-Spieler, die ich aufstellen musste."

Damit siegten die Etelser in all ihren fünf Partien im Jahr 2018 und dürfen sich wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. "Klar ist, dass wir diesen Punkteschnitt nicht halten werden. Aber punkten wir auch nur so ähnlich weiter, dann schaffen wir es", betonte Goerdel, er vergaß aber nicht, noch anzufügen, dass es "immer noch ein langer Weg" ist. Doch er wird kürzer.