Der Erste empfängt den Zweiten: Mehr Spitzenspiel geht nicht. Wenn der TV Oyten an diesem Wochenende beim TV Schiffdorf gastiert, treffen die beiden Favoriten auf den Titel und den Aufstieg in die Verbandsliga aufeinander. „Wir wollen die Leistung aus dem Hinspiel wiederholen und uns mit einem Sieg etwas absetzen“, gibt Lars Müller-Dormann die Richtung vor. Mit 28:21 hatten die „Vampires“ im ersten Vergleich in der Pestalozzihalle triumphiert. Fast die Hälfte der Schiffdorfer Treffer, nämlich neun, erzielte damals Julian Langwucht. „Er ist aktuell verletzt, mit Tobias Bombe hat Schiffdorf aber einen starken Ersatz für die Linkshänder-Position gefunden“, weiß Müller-Dormann um die personelle Veränderung beim TVS. Bei den Gästen fehlen Sören Blumenthal, Yanik Grobler und Jonas Schoof. Vor ihrem Debüt bei den Männern stehen Leonard Fischer und Maximilian Sell aus der A-Jugend. Die Halle wird in Schiffdorf nicht komplett gegen die Gäste sein. Gemeinsam mit seinen Anhängern reist der TVO per Bus an.

Anpfiff: Sonnabend um 18.30 Uhr in Schiffdorf