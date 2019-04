Lennart Schröder schoss Ehrentreffer für Verden/Brunsbrock. (Björn Hake)

Verden. Beim aktuellen Tabellenzweiten der A-Junioren-Niedersachsenliga, den I. SC Göttingen 05, gab es für die Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock nichts zu holen. Schon zur Halbzeit war die Partie beim 3:0 für die Gastgeber vorentschieden. Am Ende stand es 5:1.

Rund 20 Minuten wehrten sich die Gäste erfolgreich gegen die starken Platzherren, dann aber brach Zeidan Turgay den Bann mit seinem Treffer (21.). Nur sechs Minuten später legte Norick Florschütz das 2:0 nach. Florschütz war es auch, der den 3:0-Halbzeitstand besorgte. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der JFV Verden/Brunsbrock zunächst wieder etwas stabiler, ehe die Gastgeber zum 4:0 trafen (65.). Bei den Gästen kamen nun Hazir Gjulijaj und Jalte Finnjan Röpe in die Partie, die sonst für die U16 in der Landesliga auflaufen und ihre ersten Minuten in der Niedersachsenliga sammelten. Lennart Schröder gelang immerhin der Ehrentreffer zum 1:4 (73.). Doch direkt im Gegenzug stellte Norick Florschütz mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her.

Für den JFV Verden/Brunsbrock steht nun die ferienbedingte Punktspielpause an, ehe der Auswärtsauftritt beim 1. FC Wunstorf den heißen Saisonendspurt einläutet.