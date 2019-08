Bittere Nachricht für die SG Achim/Baden: Fabian Balke wird fünf Monate nicht zur Verfügung stehen. (Björn Hake)

Und da hat es den nächsten getroffen. Erneut haben den Handball-Oberligisten SG Achim/Baden schlechte Nachrichten erreicht. Fabian Balke steht in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung. Der Kreisspieler hat sich im Training die Achillessehne gerissen.

„Das ist natürlich sehr unglücklich und trifft uns äußerst hart“, kommentierte SG-Coach Tobias Naumann die Verletzung. Besonders bitter für die Achimer: Balke ist nicht der erste Langzeitverletzte in ihren Reihen. Mit Tobias Freese wurde ein Hoffnungsträger verpflichtet, der sich kurze Zeit später einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. „Bei Tobi hatten wir die Hoffnung, dass er eine Stütze des Teams wird, Fabi ist hingegen schon eine echte Säule gewesen – hinten in der Deckung und vorne am Kreis. Das ist ein schwerer Rückschlag für uns“, hadert Naumann.

Rund fünf Monate wird die Spielgemeinschaft auf Balke verzichten müssen. Auf die Suche nach einem Ersatz müsse sich der Verein aber nicht machen. „Wir haben ja ein bisschen Glück im Unglück, da wir die Position am Kreis gleich dreifach besetzt hatten.“ Naumann spricht von Malte Meyer und Erik Schmidt. „Das sind zwei junge Spieler, die einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen haben. Wir müssen sie jetzt nicht ins kalte Wasser werfen, aber sie haben jetzt die Chance, sich ihre Sporen zu verdienen“, betont Tobias Naumann.