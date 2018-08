Da war das Grinsen groß: Elke Seeliger, die auch für den SV Di-Do-Ho an den Schießstand geht, schnappte sich mit dem Sieg in der Disziplin 100 Meter mit dem Kleinkaliber-Gewehr ihre dritte Medaille bei der diesjährigen DM. (JUERGEN JUSCHKAT)

Garching-Hochbrück. Morgenstund’ hat Gold im Mund: Elke Seeliger hat in den Morgenstunden am Freitag ihre zweite Goldmedaille bei den Deutschen Schießsport-Meisterschaften in Garching-Hochbrück geholt. In der Disziplin 100 Meter mit dem Kleinkaliber-Gewehr schoss die für den SV Etzhorn gestartete Schützin in der Handikap-Klasse SH1/AB1 ohne Hilfsmittel 295 Ringe und verwies damit Kevin Zimmermann vom Wissener SV (294) und Albin Zirk (SK Salzhausen, 290) auf die weiteren Edelmetall-Ränge.

Die Paralympic-Teilnehmerin freute sich riesig über ihren zweiten DM-Titel und ist bereits jetzt mit zweimal Gold und einmal Silber erfolgreicher als im Vorjahr. 2017 hatte sie viermal Silber geschossen. Gleichzeitig blickte sie auf ihr Restprogramm am Sonnabend mit zwei Liegend-Disziplinen (Luftgewehr und Kleinkaliber). „Das wird eine harte Nuss, ich kann meine Chancen gar nicht einschätzen“, erklärte die Sudweyherin, die auch für den SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt an den Schießstand geht. „Danach ist erst einmal Urlaub.“

Sehr groß war bei den deutschen Meisterschaften das Feld der 100-Meter-Schützen mit dem Kleinkaliber-Gewehr. Besonders in der zusammengefassten Klasse Herren I/Damen I, in der 126 Einzelplätze vergeben wurden. Das hochkarätige Limit von 291 Ringen hatte dabei schon vorab die Spreu vom Weizen getrennt – also viele Schützen zum Zuschauen verdammt.

Landesrekord eingestellt

Mittendrin war Nordwest-Landesmeister Tim Juschkat (SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt), der vor einigen Wochen mit 295 Ringen einen Landesrekord aufgestellt hatte. Diesen stellte Alexander Bederke (18.) in München mit exakt dem gleichen Ergebnis ein. „Hier in München zu schießen ist anders als in Hahn bei der Landesmeisterschaft in einer Halle“, urteilte Juschkat, der damit unter anderem die wechselhaften Witterungsbedingungen meinte. Er blieb mit 290 Ringen, die Platz 77 bedeuteten, zwar unter seinem Rekordergebnis, zeigte sich damit aber dennoch zufrieden: „Es hat Spaß gemacht.“ In den drei Serien standen für Tim Juschkat 96, 95 und starke 99 Ringe zu Buche. Der in Riede wohnende Schütze war damit immerhin Bester von zehn ringgleichen 290er-Schützen.

Aus dem Bezirk Hoya, dem auch Juschkat mit dem SV Di-Do-Ho angehört, schossen außerdem vom SV Stuhr Marvin Giegling (293/38.), Jessica Lampe (288/97.) und Nadine Riedemann (282/119.) und vom SV Bramstedt Eyleen Heuwinkel (290/97, 81.), Kathrin Buschmann (286/104.) sowie Ersatzmann Marco Schimmeyer (269/124.). Die Mannschaft aus Stuhr belegte damit Rang 21 (863 Ringe), Bramstedt wurde auf Platz 24 geführt (845).