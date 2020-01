Startet seit Jahresbeginn für Lemwerder: Abiel Hailu. (INGO MÖLLERS)

Nicht nur in Fahrenhorst sind an Silvester fleißig Kilometer abgespult worden. Laufveranstaltungen zum Jahreswechsel gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Das hat auch dafür gesorgt, dass sich nicht alle Athleten der LG Kreis Verden auf den Weg nach Syke gemacht haben, einige hat es auch zu anderen Veranstaltungen gezogen.

So zum Beispiel zum Bremer Silvesterlauf, der mit seinen vermessenen Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecken immer mehr Läufer anzieht – darunter auch sechs LGKV-Athleten. Über zehn Kilometer war Maren Thalmann als 53. und Fünfte der W50-Klasse nach 53:35 Minuten sehr zufrieden. Auf Platz 144 kam Karin Mutert nach 59:01 Minuten ins Ziel und war damit schnellste W75-Läuferin. Markus Del Mar avancierte in 52:16 Minuten zum 215. im Gesamtklassement und 31. der M40-Senioren. Emma Uelzen, Thalmanns elfjähriger Schützling, wurde über fünf Kilometer 22. und Zweite der U12-Athleten (26:56 Minuten). Der 14-jährige Ben Neuber wurde in 25:38 Minuten Dritter bei den U16-Junioren. Inka Schulze-Taube überquerte als 145. der Frauenwertung und Vierte der W55-Klasse die Ziellinie.

In Hannover sind zum Volkslauf um den Maschsee über 5,8 Kilometer rund 2000 Läufer angetreten. Als Zweiter kam der Oytener Abiel Hailu, der ab sofort für Lemwerder an den Start geht, nach 18:00 Minuten ins Ziel. Auf Rang acht folgte in 19:59 Minuten der schnellste M35-Athlet: Stefan Steinert. Im Sauerland war der Cluvenhagener Reiner Fetter unterwegs. Er nutzte den Verwandschaftsbesuch, um am Silvesterlauf in Iserlohn teilzunehmen. Über 10,3 Kilometer mit 163 Teilnehmern wurde er in 48:35 Minuten Gesamt-34. und Achter der M50-Senioren.