Die A-Jugend des TV Oyten will ihrem Publikum noch einmal ein gutes Spiel zeigen und im besten Fall auch einen Sieg feiern. (Björn Hake)

Oyten. Ohne Zweifel – die A-Jugend-Handballer des TV Oyten haben sich in ihrem ersten Jahr in der Bundesliga jede Menge Respekt verschafft. Daran hat auch die satte 18:36-Niederlage am vergangenen Wochenende bei den Füchsen Berlin, dem unangefochtenen Spitzenreiter, nichts geändert. Auf welchem Platz die Spieler von TVO-Trainer Thomas Cordes am Ende der Saison einlaufen, entscheidet sich an diesem Sonnabend beim letzten Akt des Abenteuers Oberhaus: Zur finalen Begegnung empfangen die „Vampires“ den HC Empor Rostock (Anpfiff um 14 Uhr). Gewinnt der TV Oyten sein letztes Heimspiel gegen die punktgleichen Konkurrenten von der Ostsee, würde der Aufsteiger die Serie in der Zwölferstaffel auf Rang acht beenden.

Man müsse vor dem letzten Auftritt gegen die Rostocker noch einmal Schwung aufnehmen, hatte Thomas Cordes bereits direkt nach der Pleite in Berlin gesagt. Cordes: „Wir wollen uns von unserem Publikum mit einer guten Leistung und möglichst auch mit einem Sieg verabschieden.“ Seine Truppe, versichert der Coach, habe in der Woche noch einmal intensiv trainiert. Man dürfe sich nicht von der robusten Spielweise der Gäste den Schneid abkaufen lassen. Besonderes Augenmerk müsse seine Mannschaft auf die Halbpositionen legen. Der kommende Gegner ist auswärts jedoch weniger erfolgreich: Von seinen zehn Punkten hat Rostock neun in der heimischen Fiete-Reder-Sporthalle geholt. In der Fremde reichte es bisher nur zu einem Teilerfolg – und zwar beim 23:23 in Potsdam. Beim 25:31 im Hinspiel war einem 13:18-Rückstand (40.) bis zum Ende hinterhergelaufen.

Nico Korda kommt zur neuen Saison

Ein Quartett wird das Finale vor eigenem Anhang verpassen: Noah Dreyer und Jonas Lüdersen fallen mit Verletzungen aus. Kilian Tiller und Niklas Lohmann sind im Urlaub. Anstelle der Linkshänder darf der B-Jugendliche Bjarne Niemeyer auf Spielanteile hoffen. Derweil endet für fünf Akteure mit der Begegnung gegen den HC Empor Rostock die Jugendzeit: Malte Meyer, Sören Hassing, Noah Dreyer sowie Bastian Tellermann und Leon Thalmann rücken altersbedingt zu den Männern auf. Gleiches gilt für Niclas Hafemann. Der Oldenburger war im Wege des Zweitspielrechts für den TvdH Oldenburg und den TV Oyten im Einsatz.

Unterdessen bastelt Thomas Cordes akribisch am Kader für die kommende Saison. Mit Nico Korda steht bereits ein hochkarätiger Zugang fest. Der ehemalige Niedersachsen-Auswahlspieler aus Rotenburg war in der B-Jugend für Jugendhandball Wümme und den TV Oyten aktiv. Zu dieser Spielzeit hatte es den Rückraumrechtshänder nach Leipzig verschlagen, wo sich Korda mit der B-Jugend des Bundesligisten DHfK in der Oberliga Mitteldeutschland mit dem SC Magdeburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft geliefert hat. Nun hat der 17-Jährige Thomas Cordes die Zusage für die kommende Serie gegeben.

Auf welche Gegner der TV Oyten im ersten Qualifikationsturnier zur Bundesliga am 26. und 27. Mai treffen wird, steht derweil noch nicht fest. Aus dem Bereich Niedersachsen und Bremen haben bisher nur Dauerrivale HSG Grüppenbühren/Bookholzberg sowie die SG HC Bremen/Hastedt die Teilnahme sicher. Die Talente vom Osterdeich könnten sich sogar einen Direktplatz für das Oberhaus sichern – und zwar mit der B-Jugend.

Diese trifft als Vizemeister der Oberliga im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft auf den TSV Bayer Dormagen. Setzen sich die Hastedter durch, hätten sie als Viertelfinalist nach einjähriger Abstinenz einen Platz in der A-Jugend-Bundesliga sicher.