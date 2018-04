Nach oben: Ausschließlich in diese Richtung ging es zuletzt für den TSV Etelsen unter Interimscoach Nils Goerdel. (Hake)

Vor wenigen Wochen wäre der TSV Ottersberg noch aus tabellarischer Sicht als Favorit in das Derby mit dem TSV Etelsen gegangen. Doch diese Vorzeichen wurden getauscht. Etelsen legte einen Zwischenspurt hin und schob sich an Ottersberg vorbei. „Hoffentlich werden wir diese Serie nun stoppen“, sagt Jan Fitschen. Der Coach musste zuletzt mit seinen Ottersbergern ein 0:2 gegen Bornreihe hinnehmen. „Ich kann der Mannschaft aber eigentlich keinen Vorwurf machen, der entscheidende Faktor auf diesem Niveau ist und bleibt die Chancenverwertung“, betont Fitschen. Eben das sei das Manko der Ottersberger, wie auch Etelsens Interimscoach Nils Goerdel festgestellt hat: „Ottersberg spielt ein gutes Pressing und hat auch spielerische Lösungen, was ihnen fehlt, ist die Abgezocktheit.“ Und eben dieses Verwerten von Möglichkeiten war zuletzt die Stärke des TSV Etelsen, der den 3:1-Hinspielerfolg wiederholen will. „Aber nach dem Sieg gegen Ahlerstedt wäre ich auch mit einem Punkt zufrieden. Das Wichtigste ist, das wir nicht verlieren und welches Bild wir abgeben“, sagt Nils Goerdel. Das Etelser Bild wird eventuell auch wieder von Maximilian Altevoigt, Stephan van Freeden und Luca-Simon Homann geprägt. Mit 50:50 beschrieb Goerdel ihre Einsatzchancen. Mit dabei wird definitiv wieder Daniel Janssen sein, bei Ottersberg stehen Lucas Klapp (fünfte Gelbe) und Eney Acarbay (Rot-Sperre) nicht zur Verfügung.