Feierte mit dem SV Vorwärts Hülsen den zweiten Saisonsieg: David Röhnert. (Björn Hake)

Bothel. Marc Jamieson hatte sich im Vorfeld gewünscht, dass der Knoten des Gegners sich nicht ausgerechnet gegen seine Mannschaft lösen würde. Der Wunsch des Coaches ging in Erfüllung. In der Partie der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen dem von Jamieson trainiertem SV Vorwärts Hülsen und dem TuS Bothel hielt des Gegners Knoten und Hülsen siegte mit 6:2 (3:0).

Vor dem Anpfiff freute sich Jamieson darüber, dass er seine Mittelfeldachse – Sechser Malte Schultze und Kapitän Marcel Meyer – wieder begrüßen und aufbieten konnte. Und warum, das zeigte sich im Spiel. Schultze und Meyer waren für vier der sechs Tore selbst verantwortlich. Den Torreigen hatte aber ein anderer Meyer eröffnet. Es war Yannis Meyer vorbehalten, die Gäste in Minute 34 auf Siegkurs zu bringen. Schultze (39.) und erneut Yannis Meyer (44.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Diese Begegnung des SVV in Bothel wies auch eine Parallele zu der gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck vor einer Woche auf. "Da hat uns der VSK mit dem 4:0 nach der Pause direkt die Hoffnung genommen, nun haben wir das mit Bothel so gemacht", sagte Marc Jamieson. Der, der den Gastgebern endgültig den Zahn zog, war Marcel Meyer mit seinem ersten von drei Toren. Dem Treffer zum 4:0 (48.) ließ er noch die zum 5:0 (59.) und 6:2 (84.) folgen. Zwischenzeitlich hatte Hülsen sich eine 20-minütige Auszeit in Sachen Konzentration genommen, was der TuS für zwei Treffer nutzte. "Andere Mannschaften mit einer breiteren Brust kommen durch so etwas vielleicht noch mal zurück", sind die beiden Gegentore Jamieson sauer aufgestoßen. "Aber Bothel war zu verunsichert. Und wir haben auch wieder deutlich besser gespielt."