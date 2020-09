Ottersbergs Coach Jan Fitschen hatte in den zweiten 45 Minuten einiges zu hadern. (Björn Hake)

Es gibt solche Partien, die würde ein Trainer am liebsten aus dem Gedächtnis streichen. Bei Jan Fitschen, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg, wird es vermutlich das Auswärtsspiel bei der Reserve SV Drochtersen/Assel sein. Seine Mannschaft kassierte in der zweiten Halbzeit gleich sechs Gegentreffer und ging am Ende mit 0:6 (0:0) baden. „Die zweite Halbzeit war ein kollektives Versagen“, sparte Fitschen nicht mit Kritik in Richtung seiner Mannschaft.

Dabei sah es in der ersten Hälfte noch gut aus. „Da waren wir noch auf Augenhöhe und hatten einige gefährliche Situationen. Es war ein leistungsgerechtes 0:0 zur Halbzeit“, berichtete Fitschen. Was dann jedoch in den zweiten 45 Minuten folgte, machte den Ottersberger Coach sprachlos. Innerhalb von sechs Minuten kassierten die Gäste gleich drei Gegentreffer. Den Torreigen eröffnete Nick Dehde in der 51. Minute. Gerade mal 120 Sekunden später klingelte es erneut im Kasten von Ottersbergs Keeper Leon Seeger. Torschütze für den Favoriten war diesmal Fabian von Essen (53.). Die Gastgeber hatten kein Erbarmen: Wiederum nur drei Minuten später markierte Michael Stern das 3:0 für die Spielvereinigung.

Seeger verhindert noch Schlimmeres

Von diesem schnellen Drei-Tore-Schock erholten sich die Ottersberger nicht mehr. Die Gäste konzentrierten sich nur noch aufs Verteidigen, während nach vorne nichts mehr ging. Nach vorne spielten aber weiterhin die Gastgeber. Jan-Miklas Steffens erhöhte in der Schlussviertelstunde auf 4:0 (76.). Als wäre dies nicht schon genug, machte Drochtersen/Assel das halbe Dutzend voll. Janosch Lüders erzielte innerhalb einer Minute einen Doppelpack und schraubte das Ergebnis auf 6:0 (86./87.). Dass nicht noch mehr Treffer fielen, lag daran, dass Leon Seeger mehrere Gegentore vereitelte. „Wir können uns bei ihm bedanken, dass es nur 0:6 ausgegangen ist“, lobte Fitschen seinen Torhüter.

Damit mussten die Ottersberger wieder einen Rückschlag verkraften, nachdem sie am Spieltag zuvor ihren ersten Sieg eingefahren hatten. Als nächstes steht für die Fitschen-Elf erneut ein Auswärtsspiel an. Dann geht es zum VfL Güldenstern Stade.