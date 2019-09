Elisa Führ (am Ball) zeigte im Rückraum des TV Oyten gute Ansätze. Doch das sollte gegen Wattenbek nicht reichen. (Jonas Kako)

Romina Kahler hatte in der Halbzeitpause darauf verzichtet, ihre Mitspielerinnen in die Kabine zu begleiten. Sie blieb auf der Auswechselbank sitzen und machte sich sichtbar Gedanken über die vergangenen 30 Minuten. In diesen hatte die Torhüterin der Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten 20 Gegentore kassiert. Ihre Teamkolleginnen brachten es hingegen auf nur elf Tore. An wie vielen Gegentoren Kahler eine Mitschuld trug, war zweitrangig. Fakt war aber: Es waren zu viele Gegentore. Wichtiger war eine andere Frage – und zwar die, ob der TVO sein erstes Saisonspiel – Gegner war der TSV Wattenbek – im zweiten Durchgang noch drehen kann. Die Antwort lautete: Nein. Der TVO kam böse unter die Räder. Nach der vollen Spielzeit stand es 39:27 für die Gäste aus Wattenbek.

Die Hoffnung auf eine Wende – sofern sie denn überhaupt vorhanden war – zerschlug sich in der zweiten Halbzeit sehr schnell. In der 35. Minute ging der TSV mit 26:13 in Führung. Bereits da war klar, dass es nur noch um Schadensbegrenzung ging. Beim 26. Gegentreffer zuckte Oytens Trainer Jörg Leyens zudem ein wenig zusammen. Denn Torhüterin Romina Kahler fasste sich ans Knie und musste sich behandeln lassen. Geschockt war Leyens vor allem deshalb, weil die Verletztenliste bei den „Vampires“ schon eine stattliche Länge angenommen hat. Zudem ist Kahler die einzige Keeperin im TVO-Kader. Als zweite Torhüterin tauchte Fenja Hassing beim Saisonauftakt im Kader auf.

Kahler kehrte nach kurzer Unterbrechung zwar wieder zurück ins Tor, machte dann aber doch noch endgültig Platz für Hassing. Und die Keeperin des Oytener Oberliga-Teams zeichnete sich aus. Durch einige Paraden verhinderte sie eine noch höhere Niederlage. „Außerdem haben wir, als der Druck raus war, auch ein paar einfache Tore erzielt“, sagte Leyens. So sollte zumindest der Aspekt mit der Schadensbegrenzung gelingen. Das war allerdings viel zu wenig, um auch nur ansatzweise von Zufriedenheit zu sprechen. Denn Oyten war dem Gegner in allen Belangen unterlegen. Während Wattenbek fast fehlerlos agierte, reihten sich bei der Leyens-Sieben die Patzer munter aneinander. Besonders in der Deckung unterliefen den „Vampires“ etliche Fehler. Manchmal reichten dem TSV einfache Körpertäuschungen, um die Abwehr der Gastgeberinnen auszuhebeln. Daher musste auch Jörg Leyens nach dem Abpfiff eingestehen, dass die Defensive seiner Mannschaft quasi nicht vorhanden war.

Doch es waren nicht nur die Oytener Schwächen, die für das deutliche Resultat verantwortlich gewesen sind: Wattenbek war ganz einfach auch ein sehr guter Gegner. „Gedanklich hatten wir uns schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Aber das war von uns in allen Bereichen zu wenig“, gab Leyens offen zu.

Für den Trainer habe auch die Personallage eine gewichtige Rolle gespielt. Kurzfristig musste auch noch Lea Bertram passen, sodass sich der ohnehin dünne Kader um eine weitere Spielerin dezimierte. Um zumindest Wechselmöglichkeiten zu haben, holte sich Leyens Verstärkung aus der zweiten Mannschaft: Neben Torhüterin Hassing standen auch die beiden erfahrenen Susanne Tauke und Jana Stoffel auf dem Spielberichtsbogen. Sie konnten der Partie aber ihren Stempel nicht aufdrücken.

Und so steht der TVO nun endgültig mit dem Wissen da, dass es eine harte Saison werden könnte. „Wir kämpfen ums Überleben“, sagte Leyens, „dass der Kampf aber so hart beginnt, hätten wir nicht erwartet.“