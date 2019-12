Sven Zavelberg (r.) sah eine schwache Leistung seines TSV Achim. (Braunschädel)

In der Fußball-Bezirksliga geht die Talfahrt des TSV Achim weiter. Das Team von Trainer Sven Zavelberg blieb zum sechsten Male in Folge ohne Sieg. Nachdem es gegen den FC Hambergen (0:0) und den Heeslinger SC II (1:1) zuletzt zumindest für einen Zähler reichte, unterlag die Elf nun am Sonntag dem SV Pennigbüttel überraschend deutlich mit 0:5 (0:2) und muss am nächsten Sonntag unbedingt das Derby gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim gewinnen, um nicht im starken Abstiegssog zu überwintern.

„Wir haben heute ganz schlecht gespielt und eine verdiente Niederlage bezogen“, fasste Sven Zavelberg das Spiel seiner Mannschaft kurz und knapp zusammen. Der Achimer Coach musste zum wiederholten Male personell improvisieren. So fehlten dem Trainer des Aufsteigers wichtige Akteure wie Fabian Koch und der gesperrte Patrick Bormann. Mit einer Magen- und Darminfektion versuchte es Tim Melzer. Doch so richtig konnte der angeschlagene Melzer seinem Team nicht helfen und verließ kurz nach der Pause erschöpft den Platz. Für ihn wurde Mande Sidibe (49.) eingewechselt.

Möglichkeiten für den TSV Achim gab es aber dennoch. Denn nach dem 0:2-Rückstand, die Tore hatten Marcel Murken (29.) und René Thiel (42.) für Pennigbüttel erzielt, besaß Marc Lubisch noch zweimal vor der Halbzeit die Chance zum 1:2, die er aber beide nicht nutzte. Nach dem Seitenwechsel war die Luft bei den Achimern raus, sodass sich der ASV Pennigbüttel den hohen Sieg letztlich auch verdient hatte. Die Tore in Durchgang zwei für den SVP markierten Fabian Kauf (50./78.) und Thiel (68.).