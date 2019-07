Rilind Neziri (re.) und der TBU hatten gegen die Werder-Reserve keine Chance. (Hake)

Baden. Den Grund für die deutliche 0:6 (0:1)-Niederlage des Fußball-Oberligisten TB Uphusen im Testspiel gegen die eine Liga höher spielende U23 des SV Werder Bremen hatte Trainer Fabrizio Muzzicato schnell ausgemacht. „Man hat einfach den körperlichen Unterschied zu Beginn der Vorbereitung gemerkt. Während wir drei- bis viermal abends trainieren, trainieren die mehrmals am Tag“, sprach er das Hauptproblem an. Je länger das Spiel, das im Rahmen der Badener Sportwoche stattfand, gedauert habe, desto mehr habe man den körperlichen Unterschied zwischen beiden Teams gemerkt, sagte Muzzicato.

Bis zur Halbzeit sah der TBU-Coach ein offenes Spiel seiner Elf. „Werder hatte mehr Ballbesitz, konnte aber nichts daraus machen“, berichtete Muzzicato. Lediglich mit 1:0 führte die Werder-Reserve. Nach einer Flanke von Isiah Young kam Florian Dietz zum Abschluss. Über TBU-Torhüter Christian Ahlers-Ceglarek sprang der Ball an den Fuß von Youness Buduar, der die Kugel letztlich im eigenen Tor unterbrachte (19.). Davor hatte Kebba Badjie die erste Chance des Spiels. Er verzog aus 16 Metern jedoch knapp.

Zwei Chancen sollten die Grün-Weißen vor der Pause aber noch haben, das Ergebnis zu erhöhen. Henry Rorig verzog mit einem Flachschuss in der 33. Minute nur knapp. Kebba Badjie hatte drei Minuten später nur noch Ahlers-Ceglarek vor sich, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins am TBU-Keeper.

Klare Verhältnisse in Hälfte zwei

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte der Regionalligist schnell für klare Verhältnisse. Kevin Schumacher traf nach einer Eckballvariante zum 2:0 (51.). Luc Ihorst zog aus einem Fehler der Uphuser Abwehr Kapital und schoss nach 59 Minuten das 3:0 für die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück. Boubacar Barry netzte nur wenig später per Freistoß zum 4:0 (67.) ein. In der Schlussphase erhöhten Bennet van den Berg per Kopf (87.) und Isiah Young (89.) mit seinem zweiten Tor auf 6:0.

„Natürlich will man sich besser präsentieren, aber das Kräfteproblem war in der zweiten Halbzeit extrem. Ich konnte nicht sechs-, siebenmal wechseln. Wir haben momentan nur zwölf, 13 Jungs. Es haben auch zwei aus der U19 gespielt“, sagte Muzzicato. Die nächste Gelegenheit, besser in Form zu kommen, haben die Uphuser am kommenden Mittwoch. Um 19 Uhr trifft die Muzzicato-Elf in einem Testspiel auf den Bezirksligisten TV Oyten.