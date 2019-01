Ralf Freuer vom SC Sottrum landete in Gruppe 1 auf Rang 13. (Björn Hake)

Sottrum. Zwei Tage lang ist im Gasthof Röhrs viel nachgedacht und gegrübelt worden. Der Grund: Der Schachclub Sottrum hatte wieder zu seinen Jahresschluss-Open geladen. Es war bereits die 26. Auflage des zweitägigen Turniers, das gleichzeitig den Auftakt eines bedeutenden Jahres für den SCS bedeutete. Denn der Klub feiert 2019 seinen 60. Geburtstag.

In der Gruppe 1 – jener Wettbewerb, bei dem sich in Sottrum die stärksten Schachspieler an den Brettern gegenübersaßen – holte sich ein Mann seinen bereits vierten Sieg an der Wieste: Ilja Schneider. Der Spieler der SF 1903 Berlin war als großer Favorit ins Rennen gegangen. Schließlich war er als amtierender Deutscher Meister im Blitzschach angereist. Nach elf Partien kam er auf acht Siege sowie drei Remis und somit auf 9,5 Punkte. Bereits bei den Schluss-Open der Jahre 2012, 2014 und 2015 hatte Schneider triumphiert.

Einen halben Punkt Vorsprung

Allerdings lag er im Gesamtklassement nur einen halben Punkt vor dem Zweitplatzierten. Mit neun Zählern lief Tobias Vöge (HSK Lister Turm Hannover) nach zwei Tagen auf dem Silberrang ein. Dritter wurde Jakob Pajeken (Hamburger SK). Auf Rang vier platzierte sich Gerlef Meins (SV Werder Bremen), der sich in früheren Jahren auch schon den Turniersieg in Sottrum gesichert hatte. In Gruppe 1 trat mit Ralf Freuer auch ein Spieler des gastgebenden Vereins an. Sottrums Spitzenspieler kam auf fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Diese Bilanz reicht am Ende für den 13. Rang.

Die meisten Sottrumer starteten in der Gruppe 3: Thomas Kamermann landete auf Rang fünf, Jürgen Gerken direkt hinter ihm auf Platz sechs. Wolfgang Torkler schaffte es auf Platz zehn und somit noch in die Top Ten. Rang 28 ging an Moritz Musfeldt. Den Sieg schnappte sich Vitaliy Sviridov (SG Königslutter). In der Gruppe 2 setzte sich Okya Kizilirmak (SF Mahndorf) durch. Die beiden Sottrumer Roland Becker und Michael Gilde nahmen die Plätze 19 und 24 ein.