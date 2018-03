Kea Drewes steht Oyten am Sonnabend nicht zur Verfügung. (STRANGMANN)

Oyten. Der Winter hat Deutschland momentan fest im Griff. Besonders im ganz hohen Norden der Republik herrscht derzeit ein Schneechaos. Und genau dorthin müssen am Sonnabend die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten fahren. Für die Sieben von Trainer Sebastian Kohls steht das Auswärtsspiel gegen den TSV Nord Harrislee auf dem Programm (Anpfiff um 17 Uhr). „Momentan ist es ja kaum möglich, dorthin zu kommen. Aber bis Samstag soll die Situation ja besser werden“, sagt Kohls.

Hinter den „Vampires“ liegt ein spielfreies Wochenende. Zuvor hatte der TVO zu Hause gegen die HG OKT knapp mit 24:25 verloren. Das Resultat stimmt Sebastian Kohls auch jetzt noch positiv. „Wir haben uns gegen OKT sehr gut gehalten“, sagt der Trainer, der mit seinem Team eine sehr durchwachsene Saison durchmachen muss. Sieben Spieltage vor dem Ende der Serie steht der amtierende Drittliga-Meister auf einem enttäuschenden siebten Platz. Der Abstand zu Rang sechs beträgt acht Punkte.

Der kommende Gegner spielt hingegen eine gute Serie. Nord Harrislee ist Vierter und darf sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen. Daher sind sie Rollen vor dem Duell Nord Harrislee gegen Oyten klar verteilt. „Das wird für uns natürlich eine ganz schwierige Aufgabe“, sagt Kohls.

Doch nicht nur aufgrund der Tabellensituation sind die Oytenerinnen Außenseiter. Die Personallage war beim TVO definitiv auch schon mal besser. Neben Pia Franke und der jungen Mutter Lisa Bormann-Rajes, die in dieser Saison noch gar nicht gespielt hat, fallen gegen Harrislee zudem Kea Drewes, Lisa Goldschmidt und Franca Jakob aus. „Vor allem Kea ist zuletzt auch in der Deckung eine Bank gewesen“, bedauert Kohls den Ausfall seiner Rückraumspielerin. „Dass bei uns immer wieder Spielerinnen fehlen, ist wohl einfach das Los, das wir in dieser Saison gezogen haben.“