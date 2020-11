Momentan legen Trainer Marc Winter und die "Vampires" eine Pause ein. (Björn Hake)

Der Deutsche Handballbund (DHB) hatte sich am Freitag dazu entschieden, den Spielbetrieb in den 3. Ligen und in den Jugendhandball-Bundesligen (JBLH) vom 2. bis zum 15. November zu unterbrechen (wir berichteten). Davon betroffen sind auch die Drittliga-Frauen des TV Oyten. Während dieser Pause sollten der Status der Klubs und einige Fragen geklärt werden: Sind die Dritt- und die Jugendbundesligisten dem Profisport zu unterstellen und dürfte der Spielbetrieb trotz des Sport-Lockdowns fortgesetzt werden?

In einem Schreiben des DHB an die betroffenen Vereine – einige Klubs haben das Formular auf ihrer Facebookseite veröffentlicht – heißt es, dass die dritten Ligen der Männer und Frauen die Voraussetzungen „unstrittig“ erfüllen und demnach unter die Definition „Profisport“ fallen würden. Der DHB stützt sich auf eine Aussage des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). „Nach DOSB-Verständnis fallen alle Kaderathlet/innen (Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader 1 und 2) sowie die ersten bis dritten Ligen in allen olympischen und nicht-olympischen Sportarten, die vierte Liga im Männerfußball sowie nationale und internationale Sportveranstaltungen an denen professionelle Sportler/innen teilnehmen in diesem Fall unter die Definition Profisport“, teilte der DHB den Vereinen mit.

In der Mitteilung spricht der DHB auch das Thema Training an: „Um eine bundesweite einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten und auch wettbewerbsverzerrende Voraussetzungen für die einzelnen Vereine zu verhindern, ist der Zugang zu Sportstätten für die Vereine der dritten Liga und der JBLH von den zuständigen Behörden im November zu ermöglichen.“

Und genau an diesem Punkt beginnt für den TV Oyten das Problem. „Stand jetzt dürfen wir nicht in unsere Halle“, sagt „Vampires“-Coach Marc Winter. „Unser Vorstand hat dem DHB bereits mitgeteilt, dass bei uns bis zum 30. November nichts geht.“ Überhaupt könne er der Einschätzung des DOSB und des DHB nicht viel abgewinnen. Nun liege es allein an den Vereinen, mit den Behörden abzuklären, ob der Spielbetrieb eines Teams weiterlaufen könne, findet Winter: „Wir haben allerdings auch vermutet, dass es so kommt.“

Wenn sein Team nun als Profiteam angesehen werde, müsse es sich auch an die entsprechenden Hygieneregeln halten. „Dazu gehört dann auch, dass die Mädels zweimal in der Woche getestet werden“, sagt der Coach und weist zudem daraufhin, dass dies weitere Kosten für die Vereine bedeutet.

Ob der Spielbetrieb am Wochenende 21./22. November fortgesetzt wird, ist noch nicht entschieden. Angesetzt sind die Partien allerdings noch: Der TV Oyten müsste demnach am 22. November beim Buxtehuder SV II antreten. „Stand jetzt sehe ich uns dort aber noch nicht“, sagt Winter.

Der DHB ist sich der Probleme, die auf manche Klubs zukommen könnten, durchaus bewusst. „Wir kämpfen darum, dass unsere Vereine die Möglichkeit haben, ihre Trainingsarbeit fortzuführen“, wird Axel Kromer, Vorstand Sport beim DHB, auf der Plattform „Handball-World“ zitiert: „Wir haben aktuell den Spielbetrieb ausgesetzt und müssen überlegen, welche Voraussetzungen es zu schaffen gibt, um einen sicheren Wettkampfsport zu liefern. Das ist keine einfache Aufgabe.“