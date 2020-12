Vor Februar werden die "Vampires" kein weiteres Handballspiel austragen. (Björn Hake)

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten müssen einen Monat länger pausieren. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagabend mitteilte, haben Präsidium und Vorstand einstimmig beschlossen, dass der Spielbetrieb in den 3. Ligen und Jugend-Bundesligen bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt bleibt. Damit ist ein Ende Oktober gefasster, ursprünglich bis zum 31. Dezember gültiger Beschluss verlängert worden. Grund für die Verlängerung sind die weiterhin hohen Infektionszahlen.

Der zunächst für das Wochenende 9./10. Januar geplante Neustart der 3. Liga ist für den DHB nicht umsetzbar. Priorität habe weiterhin eine möglichst durchgehende Wiederaufnahme des Trainings, wo dies mit Blick auf das Infektionsgeschehen verantwortbar sei, heißt es. Dies sei die Basis für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes. Die zuständigen Mitarbeiter im DHB wollen in der Zwischenzeit das Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs präzisieren.

Der weitere Umgang mit der Saison 2020/21 werde weiter in den zuständigen DHB-Gremien beraten. Anfang Januar will sich die Spielkommission 3. Liga erneut in Videokonferenzen mit den Vereinen der Männer und Frauen austauschen. Mit der Jugend-Bundesliga und möglichen Szenarien einer Fortsetzung der Saison beschäftigt sich der Jugendspielausschuss, merkt der DHB in seiner Mitteilung an.