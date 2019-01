Trainer Gerd Meyer beobachtete einen Sieg seines TSV Daverden II. (Björn Hake)

Daverden/Bremen. Eine Ziffer hat am jüngsten Spieltag in der Handball-Landesklasse der Männer sowohl den TSV Daverden II als auch die SG Achim/Baden III glücklich gemacht – und zwar die 35. Beide Teams aus dem Kreis Verden erzielten in ihren Begegnungen jeweils 35 Tore und gewannen dadurch. Bei Daverden fiel der Sieg deutlich aus, bei Achim dagegen knapp.

TSV Daverden II - HSG Bruchhausen-Vilsen II 35:26 (16:15): Der Abstand zwischen den beiden Teams war am Ende deutlich. Doch lange Zeit nahm die Begegnung einen ausgeglichen Verlauf. Das zeigte auch der Zwischenstand zur Halbzeitpause. Die Daverdener Führung betrug nur ein Tor – 16:15. „Anfang der zweiten Halbzeit konnten wir uns dann ein wenig absetzen“, sagte TSV-Trainer Gerd Meyer. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff lagen die Gastgeber fünf Tore in Führung (24:19). In der Folge pendelte der Vorsprung des TSV Daverden zwischen vier und fünf Treffern. „Am Ende hatten wir dann die größeren Kraftreserven“, meinte Gerd Meyer. „Das lag auch daran, dass wir dieses Mal 14 Leute dabei hatten. Das kommt bei uns ja eher selten vor.“ Für Gerd Meyer sei der Sieg auch deshalb so wichtig gewesen, weil es nun gegen den Tabellenführer SG Arbergen-Mahndorf geht. „Durch den Sieg gegen Vilsen haben wir nun nicht den ganz großen Druck“, findet Meyer, der mit seinem Team aktuell auf dem vierten Platz steht. Meyer: „Wir wollen am Ende unter den besten fünf stehen. Aber momentan ist alles sehr eng zusammen.“

HSG Lesum/St. Magnus - SG Achim/Baden III 33:35 (13:16): Es war eine hektische Schlussphase im Bremer Norden. Laut SG-Trainer Ralf Wesemann sogar so hektisch, dass das Kampfgericht vergessen habe, ein Tor der Gastgeber in den Spielberichtsbogen einzutragen – den Treffer zum 34:34. Kurz darauf sah ein Spieler der Gastgeber die Rote Karte, weil er die schnelle Mitte der Gäste unterband. Zudem bekamen die Achimer einen Siebenmeter zugesprochen, den Jeldrik Buhrdorf verwandelte. Die Gäste fuhren als Sieger nach Hause. Dass im Spielbericht ein Tor der Lesumer fehlte, sei niemandem aufgefallen, meinte Wesemann. Laut des offiziellen Spielberichts wurde die Begegnung mit 35:33 für die SG gewertet. „Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg für uns, weil wir über die gesamte Zeit geführt haben.“ Rundum zufrieden war der Coach des Tabellenzweiten, bei dem dieses mal Arne Zschorlich aus der zweiten Mannschaft ausnahmsweise ausgeholfen hatte, mit der Leistung aber nicht. „Wir haben nicht gut gedeckt“, schilderte Ralf Wesemann. „Und auch im Angriff sind wir nicht überzeugend aufgetreten.“