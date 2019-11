Achim. Bei der männlichen B-Jugend geht es in der Vorrunde zur Oberliga eng zu. Hinter den beiden Spitzenteams VfL Horneburg und HC Bremen begegnen sich alle anderen Teams in der Nordstaffel auf Augenhöhe. Die Nachwuchs-Handballer des TV Oyten haben in solchen einem Duell nun zum zweiten Mal in Folge mit einem Tor Unterschied den Kürzeren gezogen. Gegen den HV Lüneburg kassierte das Kooperationsteam aus Achim und Oyten eine 32:33 (14:16)-Niederlage.

„Wir stellen nach einem guten Beginn und einer 7:3-Führung komplett die Abwehrarbeit ein und wundern uns dann, dass wir Mitte der zweiten Halbzeit mit fünf Toren zurückliegen“, ärgerte sich TVO-Trainer Marc Lange über die vermeidbare Niederlage. Beim 32:32 (48.) durch den starken Michel Schack (sechs Tore) war der TV Oyten noch einmal zum Ausgleich gekommen. 20 Sekunden vor der Schlusssirene traf der HV dann zum Endstand. „25 ordentliche Minuten reichen auf diesem Niveau nicht für etwas Zählbares“, sah Marc Lange eine verdiente Pleite. In der Anfangsphase hatte Kilian Kahl den TV Oyten beim 3:2 erstmals in Führung gebracht. Nach dem 8:5 durch Marlon Hencken (13.) riss der Faden.