Achim/Bruchhausen-Vilsen. Im ersten Saisonspiel der Handball-Landesklasse der Männer hat die SG Achim/Baden III auf Anhieb die ersten Punkte eingefahren. In der heimischen Gymnasiumhalle bezwang der Aufsteiger die HSG Lesum/St. Magnus. Erfolgreich ist aber auch der TSV Daverden II in die Serie 2018/2019 gestartet. Die Landesliga-Reserve der Grün-Weißen schnappte sich auswärts gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen die zwei Zähler.

SG Achim/Baden III - HSG Lesum/St. Magnus 35:29 (18:15): SG-Trainer Ralf Wesemann hatte bereits vor der Partie gesagt, dass er mit einer guten Mannschaft in die neue Liga gehe. Und das sollte sich beim Auftakt bewahrheiten. Der Aufsteiger war gegen den Vorjahresneunten von Beginn an hellwach. Einen Drei-Tore-Rückstand konnten die Gäste aus dem Bremer Norden im Lauf der ersten Halbzeit zwar noch einmal ausgleichen, doch bis zur Pause stellten die Achimer genau einen solchen Toreabstand wieder her. „In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich eine gute Abwehr gespielt“, sagte Wesemann. Nur einmal musste der Coach nach eigener Aussage laut werden, weil die Defensive nicht nach seinen Wünschen arbeitete.

Diese kleine Standpauke während eines Team-Timeouts erzielte die erhoffte Wirkung. Fortan stand die Deckung der Gastgeber besser. Zudem hat Keeper Linus Ruschenbaum einige Würfe der Gäste entschärft. „Leider sind dabei ein paar Abpraller wieder beim Gegner gelandet“, berichtete Wesemann. Seine Spieler hätten in diesen Szenen in der Abwehr ein wenig aufmerksamer sein müssen. „Aber dennoch war die Defensivleistung insgesamt besser, als es die 29 Gegentore vermuten lassen“, so der SG-Coach.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit setzten sich die Achimer immer wieder bis auf fünf Tore ab. Abschütteln ließ sich Lesum allerdings nicht.

Auf mehr als drei Treffer ließ die SG Achim/Baden III ihre Kontrahenten in den letzten 20 Minuten der Partie aber nie herankommen. Denn auf die Offensive war Verlass. Vor allem Maximilian Kühling zeigte sich torhungrig. Der Linksaußen traf 14-mal. „Er wurde von seinen Mitspielern aber auch immer wieder gut in Szene gesetzt“, meinte Wesemann. Überzeugt habe zudem Stefan Goldberg am Kreis. „Er war stets anspielbereit. Wir können insgesamt rundum zufrieden sein.“

HSG Bruchhausen-Vilsen - TSV Daverden II 21:27 (10:17): Die Anfangsphase war von einem ausgeglichen Verlauf geprägt. Der TSV ging zumeist in Führung, die HSG antwortete mit dem Ausgleich. So lief es bis zur 16. Minute. 8:8 stand es zu diesem Zeitpunkt. Danach ließ die Deckung der Gäste kaum noch etwas zu. Bis zur Pause kassierte Daverden nur noch zwei Tore, markierte selbst aber deren neun. „Diese 15 Minuten haben das Spiel entschieden. Die HSG kam danach nicht mehr heran. Der Erfolg war eigentlich nie in Gefahr“, sagte TSV-Trainer Gerd Meyer. „Bruchhausen-Vilsen hat einen guten Rückraum. Wir haben aber gut verteidigt. Nur 21 Gegentore bei der HSG zu kassieren, ist so schlecht nicht.“ In der 5:1-Deckung seines Teams habe vor allem Jan-Malte Jodat als vorgezogener Spieler überzeugt.

Nachdem der TSV Daverden II mit der Sieben-Tore-Führung in die Pause gegangen war, verkürzte die HSG Bruchhausen-Vilsen in der 44. Minute noch einmal auf 16:20. Das Tor ging auf das Konto des Ex-Daverdeners Hagen Sperling. Die Gäste aus dem Kreis Verden ließen sich davon aber nur wenig beeindrucken und schon gar nicht aus der Ruhe bringen. Die Meyer-Sieben baute den Vorsprung in der Folge schnell wieder aus. Bester Werfer in den Reihen der Gäste war Luca Hördt. Er erzielte beim Saisonauftakt zehn Treffer.