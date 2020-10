Firat Karaca (rechts) war besonders in der ersten Hälfte einer der Ottersberger Aktivposten und verwandelte einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1. (FOCKE STRANGMANN)

Jan Fitschen versuchte in der Schlussphase noch einmal alles. Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg gab seiner Mannschaft lautstark Anweisungen. Auch die elf Ottersberger Spieler auf dem Platz kommunizierten untereinander. Doch alles Reden half nicht. Die Wümmekicker belohnten sich mal wieder nicht für eine gute Leistung und kassierten in der Partie gegen den TSV Elstorf kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Beide Teams trennten sich nach 90 Minuten mit 3:3 (3:2).

Dass seine Mannschaft es erneut verpasste, eine Führung über die Zeit zu bringen, wurmte den Ottersberger Coach. „Wir lassen Elstorf zu lange am Leben. Dann muss man sich nicht beschweren, wenn man so passiv am Sechzehner agiert und der Stürmer zum Schluss frei zum Abschluss kommt“, kritisierte Fitschen, der das Unentschieden als „vollkommen unnötig“ befand.

Vor allem in der ersten Hälfte zeigten die Ottersberger eine gute Leistung und gefielen mit gefälligem Kombinationsfußball. „Da machen wir es sehr, sehr gut“, teilte Fitschen diese Einschätzung. Trotzdem mussten die Wümmekicker – mal wieder – einem Rückstand hinterherlaufen. In der 16. Minute kam Elstorfs Kevin Machado-De-Magalhaes an den Ball und zirkelte diesen aus gut 25 Metern unhaltbar in den Winkel. Davon ließen sich die Ottersberger aber nicht beirren. Nur drei Minuten später zog Görkem-Turan Colak über die linke Seite in den Strafraum und wurde von einem Elstorfer Spieler gelegt. Schiedsrichter Jan-Ole Schlüter zeigte sofort auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Firat Karaca sicher – 1:1 (20.).

Eine umstrittene Entscheidung fällte der Schiedsrichter drei Minuten später, als Colak erneut im Strafraum zu Fall kam. Doch Schlüter verweigerte den Ottersbergern Elfmeter Nummer zwei. Eine Fehlentscheidung, denn Colak wurde klar getroffen. Die Fitschen-Elf war aber nun drin in der Partie. Nach einem Ballverlust der Elstorfer schnappte sich Bastian Falldorf den Ball, marschierte in den Strafraum und legte quer für Colak, der nur noch einschieben musste – 2:1 . Ottersberg hatte das Spiel gedreht (31.).

Erst eiskalt, dann zu passiv

Doch nur drei Minuten später kassierten die Wümmekicker aus dem Nichts den Ausgleich. Timo von Reith traf zum umjubelten 2:2 (34.). Da das Spiel in dieser Phase quasi mit offenem Visier geführt wurde, sollte noch ein Tor fallen. Diesmal jubelten die Gastgeber: Nach einer geklärten Ecke von Marcel Brendel fasste sich Timo Kanigowski ein Herz und traf aus dem Rückraum in den Winkel zur erneuten Ottersberger Führung (36.).

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber, das Spiel zu kontrollieren und vorne den ein oder anderen Nadelstich zu setzen. Doch die Chancenverwertung sollte sich als Problem aufweisen. Colak, der ein überzeugendes Spiel ablieferte, kam nach einer Falldorf-Flanke nicht mehr mit dem Kopf hin. Nur Sekunden später verzog Artur Janot freistehend (58.). Gleich drei weitere Chancen, die Führung auszubauen, besaß Colak, der zunächst knapp am Tor vorbeizielte (60.) und dann zweimal hintereinander in Gästekeeper Timo Haepp seinen Meister fand (76.).

Die vergebenen Chancen sollten sich am Ende rächen. In der 85. Minute stand der eingewechselte Fynn Linzer völlig frei und traf mit einem strammen Schuss zum Ausgleich. Kurz vor dem Schlusspfiff durften sich die Ottersberger bei ihrem Torhüter Leon Seeger bedanken, der das Remis mit einer starken Parade festhielt. „Wenn du die ganzen Chancen nicht nutzt, musst du dich am Ende nicht beschweren. Wir sind zu sorglos, wenn es um das Verteidigen des eigenen Tors geht. In der zweiten Halbzeit hätten wir es mit unseren Möglichkeiten ganz ruhig runterspielen können. Dazu gehört aber auch der Abschluss“, haderte Fitschen.