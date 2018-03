Landkreis Verden. Platzangst – mit diesem Fremdwort verbinden die meisten Menschen die Angst vor engen Räumen, vor wenig Platz. Auch der Duden selbst erlaubt diese Definition im umgangssprachlichen Sinne: „in geschlossenen und überfüllten Räumen auftretende Angst- und Beklemmungszustände“. In Wahrheit bedeutet Platzangst die Furcht vor weiten, öffentlichen Plätzen, auch Agoraphobie genannt. Die Angst vor engen Räumen wird mit Klaustrophobie beschrieben. Zweimal Platzangst, zwei Bedeutungen. Wird derzeit ein Blick auf den Amateurfußball geworfen, dann begegnet einem eine dritte Bedeutung. Diese bezieht sich auf gleich zwei Punkte: die Angst um den Zustand des Rasenplatzes und die Angst um den eh schon geringen Platz im Terminkalender.

Oberliga Niedersachsen

In der Spielklasse des TB Uphusen herrscht derzeit eine Diskrepanz von sechs Spielen – der Heeslinger SC hat bisher 15 Partien absolviert, der VfL Oldenburg 21. Die Tabelle hat in der Oberliga, wie auch in den meisten anderen Ligen, derzeit keine Aussagekraft. 30 Spiele hat jede Mannschaft zu absolvieren, und beim TBU ist man froh, dass es nicht mehr als noch zwölf sind. Bei den Arenkampkickern herrscht ohnehin die andere Platzangst vor. „Ich habe noch die Bilder vom Spiel gegen Wunstorf im Kopf“, sagt Coach Fabrizio Muzzicato. Im November pflügten beide Teams den Platz am Arenkamp komplett um, nach dem Spiel war kein weiteres mehr möglich.

Nun ist am Sonnabend das erste Heimspiel seit eben dieser Partie gegen den BV Cloppenburg angesetzt, und seit Mittwoch ist der Platz freigegeben. „Die Stadt war auf dem Platz und sagt, es geht. Das sind die Experten. Bisher soll er gut aussehen, gegen Wunstorf war das aber auch so, bis der Regen einsetzte, danach fiel der Platz auseinander“, erinnert sich Muzzicato. Dennoch sei er natürlich froh, wenn gespielt wird. Zum einen wollen sich die Uphuser für die Schlappe gegen Lupo Martini Wolfsburg rehabilitieren, zum anderen soll der bereits wohlgenährte Spielplan nicht weiter anwachsen.

Landesliga Lüneburg

Die Platzangst in puncto Terminnot geht auch in der Landesliga um. Der TSV Etelsen und der TSV Ottersberg haben noch 17 beziehungsweise 16 Partien zu absolvieren. Dafür haben sie aber nicht wie üblich noch 16, 17 Wochen Zeit, sondern lediglich neun. „Daher müssen wir die Saison um zwei Wochen nach hinten verschieben, es sind einfach zu viele Spiele“, fordert Mike Gabel, Sportlicher Leiter der Wümmekicker.

Gabel führt dabei gleich mehrere Punkte an, warum ein solcher Schritt vonnöten sei. Betreffend der Spiele unter der Woche sagt Gabel, „über Auf- und Abstieg wird dadurch entschieden, wer die besten Arbeitszeiten und wer die meisten Azubis oder Studenten hat“. Zum anderen sei bei der Fülle an Spielen in solch kurzer Zeit, „der gesundheitliche Aspekt nicht mehr gegeben“. Des Weiteren prangt Gabel an, dass die Staffelleitung nicht so weitsichtig geplant habe wie beispielsweise im Bezirk Weser-Ems. Dort wurde bereits im Dezember eine Saisonverlängerung beschlossen.

Im Bezirk Lüneburg wird es die aber nicht geben, wenn es nach Jürgen Stebani geht, und nach ihm geht es, denn er ist der Staffelleiter. „Mittlerweile stelle ich seit fast 40 Jahren Spielpläne auf, ein solches Jahr habe ich noch nicht erlebt“, weiß auch Stebani um die Problematik. Aber: „So gravierend sehe ich das nicht. Wir kriegen das schon alles hin, eine Saisonverlängerung wird es nicht geben.“ Demnach wird am 26. Mai Schluss sein, laut Stebani auch, wenn noch weitere Spiele ausfallen sollten.

Das ist für Mike Gabel nicht nachvollziehbar, weshalb er eine Petition bezüglich der Saisonverlängerung anleiern will, die von allen Verein unterschrieben werden soll. Eine Petition die von Andre Koopmann, Sportlicher Leiter des TSV Etelsen, nicht befürwortet werden würde. „Ich wäre dagegen, jetzt zu verlängern.“ Der Grund ist der Zeitpunkt. „Natürlich kommt es jetzt hammerhart mit den ganzen Spielen, aber eine Saisonverlängerung wäre jetzt im März zu kurzfristig. Für einige Mannschaften würde das bedeuten, dass sie die letzten Spiele nicht mehr in voller Stärke bestreiten könnten, da viele im Urlaub und auf Mannschaftsfahrten sind“, gibt Koopmann zu bedenken.

Bezirksliga Lüneburg 3

Die Platzangst ist in der Bezirksliga gar noch größer. Der FC Verden 04 und der TV Oyten haben zwar auch noch Nachholspiele notiert, doch bei zwölf und 13 ausstehenden Partien, kann gar von ruhigen Programmen gesprochen werden – ihren Kunstrasenplätzen sei Dank. Es gibt Mannschaften, die haben ein weitaus strafferes Programm vor sich. Am meisten graut es dem SV Vorwärts Hülsen vor seinem eigenen Terminkalender. 19 Duelle stehen an, die allesamt bis zum 26. Mai absolviert sein müssen.

Das steht bereits so gut wie fest, denn auf einer Sitzung des Bezirksspielausschusses wurde beschlossen, die Saison zu verlängern, falls sich alle Vereine dafür aussprechen sollten. Die Deadline ist Ostern, doch die Entscheidung steht bereits so gut wie fest. Der FSV Langwedel-Völkersen wird wohl Nein zur Verlängerung sagen. „Das hätte man vorher durchaus machen können“, sagt Benjamin Lutz, Sportlicher Leiter der Langwedeler. Jedoch hat der FSV längst seine Mannschaftsfahrt nach Mallorca für das erste Juni-Wochenende gebucht. Daher auch der Kommentar von Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski: „Ich kann nicht einfach den Rahmenspielplan verändern. Wer würde dann die Stornokosten und, und, und übernehmen?“ Sollten nun noch weitere Spiele ausfallen, wie beispielsweise beim SV Vorwärts Hülsen, dann sei das Szenario – Spiel am Sonntag, Spiel am Dienstag, Spiel am Donnerstag, Spiel am Sonntag et cetera – nicht nur möglich, sondern unausweichlich.

„Eigentlich ist das unvorstellbar. Ich kann nur hoffen, dass es nicht zum Nachteil für meine Mannschaft wird. Wir müssen so schnell wie möglich die nötigen Punkte gegen den Abstieg sammeln, am Ende werden meine Spieler nämlich verdammt schwere Beine haben“, sagt Hülsens Coach Ziad Leilo, der einer Saisonverlängerung sofort zugestimmt hätte.

Doch daraus wird wohl in dieser Saison in keiner der drei Ligen etwas, die Vereine hoffen nun auf Besserung in der Zukunft. „Ich hoffe, man lernt daraus, denn das Problem ist kein neues, es kommt immer wieder vor“, sagt Andre Koopmann.