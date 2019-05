Hatte diesmal keinesfalls das Nachsehen: Faruk Senci schoss den 1. FC Rot-Weiß Achim mit drei Toren zum wichtigen 6:1-Erfolg über Wörpedorf-Grasberg. (Björn Hake)

Achim. „Wir haben am Tag der Arbeit unsere Arbeit erfüllt“, sagte Coach Dogan Yalcin erfreut. Die Arbeit für den 1. FC Rot-Weiß Achim hieß am Maifeiertag TSG Wörpedorf-Grasberg. Und die Arbeit in der Fußball-Bezirksliga wurde vor heimischer Kulisse mit Bravour erledigt. Der Endstand lautete 6:1 (3:0).

Dabei hatten die Achimer vor der Partie erst mal einen Rückschlag zu verkraften: Ylmaz Avanas knickte beim Warmmachen um. Für ihn rückte Orhan Yalcin in die Startelf. „Man kann sagen, das Unglück von Ylmaz war das Glück Achims“, betonte der Trainer. Denn Orhan Yalcin spielte laut seines Coaches „herausragende 30 erste Minuten“. Der unverhoffte Yalcin war an den ersten drei Toren der Rot-Weißen beteiligt. In die Schützenliste trugen sich Aleksandar Nesic (14.), Kouassi Wilfried Yao (20.) und Faruk Senci (21.) ein. Nicht nur Orhan Yalcin bescheinigte der Trainer eine starke Leistung, das galt für seine gesamte Truppe. Wörpedorf habe nicht den Hauch einer Chance gehabt. „Aber sie haben es uns auch nicht sonderlich schwergemacht. Sie haben die Halbräume überhaupt nicht besetzt und uns so große Lücken geboten“, schilderte Dogan Yalcin.

Doch das änderte sich nach der Pause. Die TSG übernahm die Kontrolle und stellte in Minute 59 durch Marc Fricke auf 3:1. Doch Achim bewies Teamgeist und köpfte sich zurück in die Partie. Und die war dann nach 68 Minuten entschieden. Faruk Senci hatte binnen einer Minute doppelt getroffen. Das Schlusswort hatte Behcet Kaldirici: Der Top-Torjäger der Achimer stellte in Minute 88 auf 6:1. Durch diesen Sieg zog Achim in Sachen Punkte mit dem SV Lilienthal-Falkenberg gleich, der derzeit den ersten Platz am rettenden Ufer einnimmt.