Bezirksliga Lüneburg 3: Wenn der TV Oyten auch im nächsten Jahr noch in der Bezirksliga spielen will, dann sollte so langsam das Punkten begonnen werden. Daraus macht der TVO-Coach Axel Sammrey keinen Hehl, allerdings lässt sich ein Erfolgserlebnis nicht herbeizaubern. „Wir arbeiten an allem und hoffen, dass es bald mal für einen Dreier reicht.“ Ein erster Saisonsieg sei auch realistisch. „Die anderen Mannschaften haben uns etwas voraus und natürlich ist das Selbstvertrauen bei unseren Spielern nicht gewachsen. Aber ich glaube schon, eine Entwicklung zu erkennen“, meint Sammrey. Den nächsten Versuch, den Platz erstmals in dieser Saison als Sieger zu verlassen, unternimmt das Tabellenschlusslicht beim SV Pennigbüttel.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Pennigbüttel