Hatte für den Großteil seiner Mannschaft keine positiven Worte übrig: Hülsens Coach Marc Jamieson. (Björn Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Der fünfte Sieg in Folge sollte es werden. Doch Marc Jamieson, Coach des Fußball-Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen, wusste bereits im Vorfeld, dass das nichts werden würde: „Wer das Verhalten der Spieler vor dem Spiel gesehen hat, der wusste, dass das in die Hose gehen würde.“ Und so kam es, dass der SVV sich beim ATSV Scharmbeckstotel, zuvor Tabellenletzter, mit 1:4 (1:2) geschlagen geben musste.

„Die Jungs waren sich der Punkte schon sicher und haben dann im Spiel nur 80 Prozent gegeben. Das reicht nun mal nicht, auch nicht gegen das Schlusslicht der Liga“, haderte Jamieson mit der Einstellung seiner Mannen. Diese hatten in Person von Tim Cordes zwar die erste Chance, das erste Tor erzielten aber die Gastgeber. Jonas Krebs stellte in Minute sieben auf 1:0. Es folgte drei Zeigerumdrehungen später das 1:1 durch Marcel Meyer. „Danach dachte ich: 'Na gut, das war wohl der Weckruf'“, erzählte Jamieson. Doch er täuschte sich. Seine Mannschaft fand weiterhin nicht ins Spiel. „Ahmed Leilo und Sebastian Tsahuras nehme ich da raus, ansonsten war das ein Totalausfall“, fand der Coach deutliche Worte.

Die Folge des Totalausfalls: Die Gegentore in den Minuten 30, 62 und 69. Zwar gab es laut Jamieson vor dem 2:1 des ATSV ein Handspiel und der Elfmeter, der zum 3:1 führte, sei keiner gewesen, dennoch wollte der SVV-Trainer die Niederlage nicht am Schiedsrichter ausmachen: „Wir waren einfach nicht da und haben unfassbar schlecht verteidigt.“ Nicht nur, dass Hülsen in Person von Tim Cordes in der Offensive weitere Chancen vergab, zu allem Überfluss sah Ahmed Leilo Gelb-Rot und machte seine gute Leistung in Hälfte eins damit zunichte.