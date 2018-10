Lisa Bormann-Rajes spielte drei Jahre für die HSG Blomberg-Lippe in der Bundesliga. Gegen die HSG-Reserve trumpfte sie am Sonntag groß auf. (Björn Hake)

Oyten. Die Stimmung war bei den Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten nach dem Spiel gegen die HSG Blomberg-Lippe II ohnehin schon blendend. Doch als sich das Team direkt nach dem Abpfiff zu einer ersten Besprechung des Spiels zusammenfand, wurde die Laune hörbar besser. Denn die Spielerinnen erhielten von ihrem Trainer Jörg Leyens eine Belohnung. Am Montag haben die „Vampires“ trainingsfrei. Dieses kleine Geschenk hatte sich das Team in den vorigen 60 Minuten redlich verdient. Denn der TVO hatte mit der jungen Bundesliga-Reserve aus dem Lipperland keinerlei Probleme. Am Ende stand ein 33:25 (16:11)-Erfolg für den TV Oyten.

„Da sieht man mal, dass man den Mädels mit einer kleinen Sache eine große Freude machen kann“, sagt Leyens schmunzelnd nach seiner Ankündigung. Dass seine Mannschaft den überzeugenden Heimsieg eingefahren hat, habe für den Trainer auch an der größeren Routine seines Teams gelegen. „Wir haben unsere Erfahrung ausgespielt“, sagte Leyens. Besonders das Trio Lisa Bormann-Rajes, Jana Kokot und Denise Engelke zeigten einmal mehr, wie wertvoll sie für den TV Oyten sind. Dabei sei Denise Engelke gar nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, erklärte Jörg Leyens. „Wir wussten aber, dass die HSG in der Abwehr anfällig ist. Das hat vor allem Jana Kokot mit ihren Toren aus dem Rückraum ausgenutzt. Damit hat sie Denise entlastet“, meinte Oytens Trainer.

Mit einer Phase war der Coach allerdings nicht zufrieden – und zwar mit der Anfangsphase. In dieser präsentierten sich beide Mannschaften treffsicher und ebenso löchrig in der Abwehr. „Auswärts sind die Mädels zu Beginn wesentlich fokussierter“, meinte Leyens. Das müsse sich bei den Auftritten in der eigenen Halle noch bessern. Nach acht Spielminuten waren bereits zehn Tore gefallen, fünf auf jeder Seite. Danach übernahmen aber die Gastgeberinnen das Kommando. Besonders Lisa Bormann-Rajes, die drei Jahre für die HSG Blomberg-Lippe in der Bundesliga aktiv gewesen ist, zeigte ihrem Ex-Klub ihre Stärken. Dazu gehören unter anderem Tempogegenstöße. Auch durch ihre Treffer legten die Oytenerinnen einen 4:0-Lauf hin und gingen mit 9:5 in Führung. Wenige Augenblicke betrugt der TVO-Vorsprung drei Tore (13:10). Leyens legte die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch, um seiner Sieben eine kurze Verschnaufpause zu gönnen. HSG-Trainer Björn Piontek wurde während der Auszeit dagegen sehr laut. Er versuchte seine Mannschaft wachzurütteln. So recht fruchten sollte die Ansage aber nicht: Die Leyens-Sieben hatte weiterhin keine Probleme mit dem Gegner.

Das sollte sich auch direkt nach dem Wiederanpfiff nicht ändern. Aus dem 16:11 beim Pausenpfiff machten die „Vampires“ ziemlich schnell ein 18:11 (32.). Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die zwei Punkte an die Gastgeberinnen gehen würden. Lisa Bormann-Rajes und Co. sollten in diesem Spiel nicht mehr wackeln. Das lag auch daran, weil die HSG Blomberg-Lippe II zu keiner Zeit ein Mittel fand, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Und somit stand nach der Partie ein rundum zufriedener Trainer auf dem Feld, der seine Mannschaft auch gebührend belohnte. Mit dem Sieg erlebte zudem Pia Franke ein schönes Abschiedsspiel. Sie geht nun für mehrere Monate nach Kanada. „Für Pia ist das natürlich ein schönes Abschiedsgeschenk. Aber noch wichtiger sind die zwei Punkte, die wir vor unserem spielfreien Wochenende geholt haben“, sagte Leyens. Und auch ein trainingsfreier Montag ist mit einem Sieg im Rücken eindeutig besser zu genießen.