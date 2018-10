Denn insgesamt 677 Leichtathleten traten bei den verschiedenen Wettkämpfen an. Unter die Teilnehmer mischten sich auch einige Sportler der LG Kreis Verden (LGKV). Und sie waren erfolgreich. Wie LGKV-Sportwart Helmut Behrmann erklärte, taten die Athleten genau das, was sie in den vergangenen Wochen schon so häufig getan hatten: Sie ließen viele Bestzeiten purzeln.

Der Verdener Fridtjof Kasper lief im C-Finale der U20-Jugend im 100-Meter-Sprint einen persönlichen Rekord (11,82sec), nachdem er sich schon im Vorlauf um vier Zehntelsekunden auf 11,88 Sekunden gesteigert hatte. Eine starke Bestzeit stellte er zudem als Fünfter über die Stadionrunde auf. Nach 53,00 Sekunden kam er im Ziel an. Mika Brennecke (U18) bestätigte im 100-Meter-Vorlauf mit 11,86 Sekunden seinen persönlichen Rekord und wurde mit 11,99 Sekunden im Finale Vierter. „Als Zwölfter über 400 Meter steigerte er sich um 1,1 Sekunden auf 56,07 Sekunden“, berichtete Behrmann. Kajsa Gerkens (W15) aus Verden wagte sich auf die im Wettkampfprogramm ihrer Altersklasse noch nicht vorgesehene 400-Meter-Strecke bei der U18-Jugend. Das Wagnis sollte sich lohnen: Mit einer Zeit von 60,90 Sekunden holte sie Platz sechs.

Später trat Gerkens auch über die 200 Meter in der höheren Altersklasse an und ließ im Vorlauf mit 26,68 Sekunden nicht nur ihre Betreuer staunen. „Als Sechste im A-Endlauf bestätigte sie mit 26,70 Sekunden noch einmal ihre ausgezeichnete Verfassung“, freute sich Behrmann. Bei den 100-Meter-Zeitläufen der Männer kamen die Verdener Nico Wiebusch und Peter Paul Steinbach mit 11,82 beziehungsweise 12,58 Sekunden nahe an ihre Bestzeiten heran. Behrmann: „Auf den 200 Metern freute sich Wiebusch zudem über 23,75 Sekunden.“ Zehnkämpfer Steinbach war als Zweiter im Hochsprung (1,65m), Dritter im Weitsprung (5,19m) sowie Dritter im Speerwurf (36,37m) in Zeven ziemlich beschäftigt. Ein wenig hinter einer Bestzeit blieb der Achimer Tom Siemonsen (U18) im 100-Meter-Sprint. Er lief eine Zeit von 12,26 Sekunden. Besser lief es im Dreisprung: Er landete bei 11,86 Metern, wurde damit Dritter und verbesserte seine Bestmarke um satte 30 Zentimeter. Der Verdener Matthis Wilhelmi (U18) wurde zudem mit übersprungenen 1,60 Meter Siebter im Hochsprung.

Zu den Höhepunkten gehörten im Landkreis Rotenburg die 800-Meter-Läufe, die als gemischte Läufe über alle Altersklassen hinweg ausgetragen wurden. Unter den 111 in 13 Rennen angetretenen Läufern wurde der Etelsener Hark Möller als Vierter im dritten Zeitlauf mit einer Zeit von 2:00,41 Minuten Zehnter der Männer und 21. in der Gesamtwertung. „Er hofft nun, bei der Landesmeisterschaft am kommenden Wochenende in Göttingen die Zweiminutengrenze zu knacken“, sagte Helmut Behrmann. Sonja Oltmanns (Verden) lief dagegen ihr erstes Saisonrennen über die 800 Meter. Als Siebte im neunten Zeitlauf, Achte der Frauen und 86. der Gesamtwertung dürfe sie mit ihren 2:25,50 Minuten sehr zufrieden sein, sagte Helmut Behrmann.